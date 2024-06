UDALA SE U ZATVORU, ZATRUDNELA POD ŠATOROM: Morala da krije pelene svog deteta a onda se desio PREOKRET VEKA i ceo svet je ZANEMEO

Priča Stele Moris je napetija od bilo kog špijunsko-ljubavnog filma. Udala se u zatvoru, zatrudnela je dva puta pod šatorom u ambasadi i krila je pelene svog deteta jer je CIA navodno htela da iz njih izvuče DNK.

Džulijan Asanž pušten je iz londonskog zatvora pošto se nagodio sa američkim vlastima da prizna krivicu za kršenje američkog zakona o špijunaži, a da u zamenu budu povučene sve druge optužbe protiv njega i da bude slobodan. Asanž, koga su Amerikanci godinama tražili pod optužbama za špijunažu, prethodno je bio u egzilu u Ambasadi Ekvadora u Londonu, a potom i pet godina u strogo čuvanom londonskom zatvoru Belmarš.

Pošto je napokon stigao u rodnu Australiju, na aerodromu ga je dočekala supruga Stela. Ovo je njena priča.

foto: EPA Lukas Coch

Zamislite da upoznate ljubav svog života, ali to ne možete da kažete baš nikome na ovom svetu. Onda sa tom osobom dobijete decu, ali ni najbližim prijateljima ne možete da poverite ko im je otac jer to može da vam ugrozi porodicu. A onda konačno sve otkrijete svetu – ali samo da bi se sprečilo njegovo izručenje iz zatvora Belmarš u Londonu u Ameriku gde mu preti kazna do 175 godina zatvora.

Od svih je krila svoju vezu sa Asanžom

Stela Moris je, pre Asanžovog oslobađanja, imala težak period. Lice joj je bilo bledo i jedva je ostvarivala kontakt očima. Pauze između reči su joj ponekad bile toliko dugačke, da je delovalo kao da će se slomiti usred rečenice. Paralelno s tim bila je prkosna i sigurna u svoj i Asanžov cilj.

foto: AP Rick Rycroft

Stela je rekla da je postojao razlog zbog kojeg godinama nije mogla da kaže ljudima o svojoj vezi sa Asanžom. Njena priča je jednostavno postala previše komplikovana – onakva kakvu biste mogli naći u melodramatskom špijunskom romanu.

Kada se ispostavilo da su ona i Džulijan dobili dvoje dece dok je on boravio u ambasadi Ekvadora u Londonu, stariji sin Gabrijel je imao skoro tri godine, a mlađi Maks jednu. Stela i Džulijan su svoju vezu uspeli da sakriju od javnosti šest godina.

„Bila sam u ambasadi gde su vlasti bile neprijateljski raspoložene prema Džulijanu i pretili su da će ga izbaciti. Tu su bili i članovi obezbeđenja koji su tajno radili za CIA. Tu mi je rečeno da ne dovodim bebu jer nije bezbedno, a mojoj majci su pretili,“ rekla je Stela.

foto: EPA / DAVID CLIFF

Promenila je ime da bi zaštitila sebe i porodicu

Život Stele Moris se jako promenio tokom protekle decenije. Kada je prvi put srela Asanža 2011. godine, imala je 28 godina i bila je poznata kao advokatica, kao Sara Gonzalez Devant. Bila je oduševljena radom Vikiliksa, verujući da neprofitna medijska organizacija razotkriva korupciju i ratne zločine na način koji nikada ranije nije viđen.

Sara Gonzales Devant je prvi put srela Asanža na imanju na kom je on u početku živeo u kućnom pritvoru. Stručnjakinja za međunarodno pravo, angažovana je kao deo Asanžovog pravnog tima. Zvanično je promenila ime u Stela Moris 2012. godine kako bi zaštitila sebe i svoju porodicu dok je radila sa Asanžom. Danas je, kaže, svi zovu Stela osim njenih roditelja.

foto: EPA-EFE/DAVID CLIFF

Njih dvoje su brzo otkrili da imaju mnogo toga zajedničkog. I njoj i njemu je bila važna sloboda informisanja, a imali su i slično odrastanje. Asanž je rekao da je živeo u više od 30 australijskih gradova i pohađao 37 škola pre nego što se nastanio sa svojom majkom i polubratom u Melburnu. Stela je rođena u Johanesburgu u Južnoj Africi, a živela je u Bocvani, Lesotu, Švedskoj i Španiji pre nego što je otišla na univerzitet u Velikoj Britaniji. Njen otac, Šveđanin kubanskog porekla, arhitekta je, gradski planer i umetnik; njena majka je Špankinja i pozorišna rediteljka. Igrom slučaja, Asanžova majka je vodila pozorišnu trupu, a njegov biološki otac je bio arhitekta.

„Mislila sam da je to lepa slučajnost. To nije kombinacija koja se često sreće“, rekla je ona jednom prilikom.

Bio joj je fascinantan od početka.

„Imao je veoma intenzivan pogled. Nije vodio trivijalne razgovore. Želeo je da zna odakle dolazim. Onog dana kada sam ga upoznala, razgovarali smo dva sata. Pričala sam mu o svom životu. Džulijan je drugačiji od bilo koga koga sam ikada upoznala. On je veoma direktan, privlačan, pametan, radoznao“, ispričala je Stela.

foto: EPA / Andy Rain

Imali su šator za intimu dok su se krili od kamera

Nakon što je Asanž ušao u ambasadu 2012. godine, on i Stela su se zbližili, dve godine kasnije shvatila je da se zaljubljuje u njega.

„Znali smo gde su kamere. Postavili smo šator za privatnost i bekstvo – bilo je prilično prijatno. Kamera je vremenom bilo sve više. Na kraju nije bilo ni kutka gde ti neka ne visi iznad glave. Tajms je objavio priču koja je snažno sugerisala da postoje naši intimni snimci“, rekla je za Guardian kroz smeh.

Kada je saznala da je trudna, morali su da budu još diskretniji. Svoju trudnoću je sakrila tako što je nosila široku odeću i rekla je da se ugojila.

foto: EPA Lukas Coch

„Nikada nismo pokazivali naklonost pred ljudima. Neke razgovore smo vodili na papiru, tako sam mu i rekla da sam trudna.“

DNK iz bebine pelene

Kada je rodila prvog sina, i njega je dovodila u ambasadu. Stela misli da su se Amerikanci nadali da će dobiti DNK iz pelene kako bi otkrili da li je Asanž Gabrijelov otac, ali su to uspeli da spreče.

„Čuvar mi je prišao u decembru 2017. godine i rekao mi da više ne dovodim Gabrijela. On je dobio instrukcije da ukrade pelenu. Pretpostavljam da je to bio osećaj moralnog gađenja“, rekla je.

Ona i Asanž su se sigurno plašili da dovode decu u takvo okruženje?

„Pa, od tog trenutka kada smo čuli za pelenu, da. Imala sam 32, 33 godine i odlučili smo da osnujemo porodicu. Naravno, nisu bile idealne okolnosti, ali se činilo ispravnim.”

foto: EPA Lucas Coch, EPA Mick Tsikas

U novembru, 2018. godine, ona je prestala da odlazi u ambasadu. Bila je trudna sa njihovim drugim sinom Maksom i plašila se da će, ako bude otkrivena, to biti iskorišćeno kao izgovor za proterivanje Asanža iz ambasade. Pokušala je da ga vidi nakon što se Maks rodio, ali joj nije dozvoljeno da uđe. Sledeći put ga je videla u zatvoru Belmarš, pet meseci kasnije. Tu, u zatvoru su se i venčali.

„Vidim Džulijana u našim sinovima“

Steli je bilo teško kao samohranoj majci, ali kako je rekla, porodica joj je mnogo pomagala.

Sinove je odvodila u zatvor da vide oca. Njena lojalnost Džulijanu je apsolutna. A da li u sinovima vidi njega?

„Oh da. Oni su tvrdoglavi. Jake volje. Ali pretpostavljam da se to verovatno odnosi i na mene. Vidim ga mnogo u njima.”

Stela je neposredno pre Asanžovog oslobađanja izjavila da deci nije rekla da će im otac biti oslobođen. Kako je izjavila – niko neće moći da spreči dečake, stare pet i sedam godina da viču iz sveg glasa kada budu saznali.

