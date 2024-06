"OTAC ME JE REDOVNO SILOVAO OD MOJE 5. GODINE" Ćerka legendarnog glumca ćutala 31 godinu: "Govorio mi je da svi očevi to rade"

Čekala je čak 31 godinu da progovori, a onda je Pola Kinski optužbama na račun slavnog oca šokirala svet.

Njen otac je bio slavni glumac Klaus Kinski, a Polina priča bila je ona o strašnom zlostavljanju koje je proživljavala od najranijih dana, počevši od svoje pete godine. Kako je ispričala, njen otac, najpoznatiji po ulogama u filmovima Vernera Hercoga, silovao ju je od njene pete godine, te da je tortura trajala 14 godina.

"Uvek me je previše dodirivao, držao me toliko čvrsto uz sebe da sam mislila da ne mogu da pobegnem. U to vreme imala sam četiri ili pet godina i živeli smo u Minhenu. Instinktivno sam prepoznala da to nije zagrljaj oca, već više od toga", ispričala je.

"On nije bio otac. Čak 99 odsto vremena bila sam prestravljena u njegovom prisustvu. Bio je toliko nepredvidiv da je porodica živela u stalnom strahu. Počeo je da me dira i ljubi otvorenih usta kad sam bila jako mala, imala sampet ili šest godina", rekla je Pola, koja je glumica i živi u Nemačkoj.

Njen otac je mrtav već 33 godine, a zbog činjenice da njen otac nema priliku da se brani od ovih optužbi, mnogi Poline tvrdnje gledaju sa sumnjom. Ona pak tvrdi da je sve te godine živela u strahu da joj niko neće poverovati, ali da je konačno došao trenutak da o svemu progovori.

Tvrdi da je godinama trpela nasilje, seksualno i fizičko, te da su verbalne uvrede bile gotovo kao dobar dan. Za Guardian je otkrila jezive detalje svoje prošlosti.

"Kao dete sam uvek ćutala jer me je plašio. Bila sam zavisna od njega i njegove pažnje", rekla je i dodala da joj je otac pričao da je njegovo ponašanje sasvim normalno i da u tome nema ništa loše i da očevi širom sveta rade isto svojim ćerkama. Sve je to potanko opisala u svojoj knjizi o ocu koji je 1991. preminuo od srčanog udara.

"Izjedao me osećaj krivice. Osećala sam se kao da sam ga izdala i razočarala, tada sam mnogo plakala", rekla je i dodala da je uvek bila razapeta između poriva da mu ugodi i da ga odbije.

"Napisala sam knjigu jer ne mogu više da gledam kako ga hvale i uzdižu iz godine u godinu, morala sam da reagujem", rekla je.

Kako tvrdi, baš zato što njenog oca smatraju glumačkim genijem i ona je htela da pokaže pravo stanje stvari i realnu sliku svog oca.

Njena polusestra Nastasja Kinski, takođe glumica, demantovala je da ju je otac seksualno zlostavljao, ali otkrila je da ju je zlostavljao na druge načine i da je jednom pokušao da je seksualno napastvuje, ali nije uspeo.

Pola je s 19 godina prekinula sve kontakte s ocem, a kako kaže, kada je umro, bila je potpuno ravnodušna.

"Kad je umro, nazvala me moja majka i nisam ništa osetila. Ni tugu ni mržnju", rekla je i naglasila da želi da podstakne druge žrtve zlostavljanja da progovore o svojim tamničarima jer "to je kao da ste dobili doživotnu robiju".

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S.)

