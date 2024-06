ŽIVOTNI SUNOVRAT MILIJARDERA KOJI NE ZNA ŠTA IMA: Mora da plati 900 MILIONA zbog silovanja, detalji su GNUSNI, a evo šta je radio

Alkivajdes "Alki" Dejvid (56) snimljen je u Londonu, prvi put otkako je pre dve nedelje na sudu u Los Anđelesu porota odlučila da milijarder mora da plati neverovatnih 900 miliona dolara odštete bivšoj zaposlenoj u slučaju seksualnog napada. Optužnica ga je teretila za silovanje zaposlene koja je u dokumentima zbog zaštite privatnosti navedena kao Džejn Do. Bio je optužen za "teško seksualno zlostavljanje i napad, uključujući silovanje" u periodu od februara 2016. do aprila 2019. godine.

Paparaci su Dejvida snimili kako ulazi u Apple prodavnicu i dok je šetao sa svojim psom po zapadnom delu Londona, gde se nalazi jedna od njegovih nekretnina.

Američki mediji pišu da se radi o najvećoj odšteti za seksualni napad u istoriji. Hoće li žrtva ikada videti novac, veliko je pitanje, otprilike jednako veliko kao pitanje da li je tuženi zaista milijarder.

Ko je Alki Dejvid?

Alki Dejvid je naslednik Leventic-David Group, u čijem je vlasništvu, između ostalog Coca-Cola Hellenic, koja ima fabrike za punjenje u 28 zemalja. On je i preduzetnik, glumac, producent... Dejvid ima širok dijapazon sopstvenih poslovnih poduhvata uključujući FilmON, internet TV provajder i Hologram USA, kompaniju koja se bavi stvaranjem 3D prikaza preminulih slavnih osoba poput Tupaka i Majkla Džeksona. Njegovi su i kompanija Swiss-X Labs, koja se bavi proizvodima koji sadrže kanabinoide, u kojoj mu je jedan od partnera Majk Tajson, internet prodavnica 9021go.com, striming-video sajt BattleCam.com i agencija za modele Independent Models.

Žrtva je radila u nekoliko njegovih firmi. Ubrzo nakon što se zaposlila, koleginica ju je upozorila na "alarmantno neprijateljsko" radno okruženje. Nekoliko nedelja kasnije odbila je Dejvidov pokušaj da je poljubi tokom putovanja na njegovo privatno ostrvo u Grčkoj i ubrzo je dobila otkaz. Međutim, 2018. godine Alki Dejvid je kontaktirao s njom i ponudio joj posao brend ambasadorke za Swiss X. Nakon što je pristala, odveo ju je u svoju hotelsku sobu i ubedio je da proba "uzorak proizvoda" pre nego što ju je prisilio da dira njegov penis. U aprilu ju je pozvao na poslovni sastanak u maloj prostoriji i silovao je. Sve je to gledao jedan od njegovih dobermana. Tokom suđenja su se mogle čuti brojne šokantne tvrdnje o ovom biznismenu, uključujući one o pornografskim fotografijama koje je stavljao svuda. Tako je jedna s potpisom "HER-ASS" bila zalepljena na vratima odeljenja za ljudske resurse u kompaniji. Ponašanje mu je bilo toliko grozno da se o njegovoj kancelariji govorilo kao o "sobi za silovanje" među zaposlenima.

Advokat koji je zastupao tužbu, Gari Dordik, rekao je kako "monumentalna presuda označava ogroman uspeh pravde i postavlja presedan u borbi protiv seksualnog nasilja na poslu".

Više puta osuđivan za seksualne napade

Ovo Alkiju Dejvidu nije prvi susret s pravdom. Već je izgubio enormnih 80 miliona dolara u seriji presuda za seksualne napade koji sežu unazad sve do 2014. godine. Dva slučaja rešena su vansudskom nagodbom, ali morao je da plati pet miliona dolara bivšoj zaposlenoj, Loren Rives, koja je tvrdila da joj je stavljao ruke oko vrata i gurao njenu stolicu prema zidu. U tom slučaju takođe se spominjala "soba za silovanje" i njena tvrdnja kako joj je rekao da mora da "kupi materijal" za nju.

Pre pet godina određeno je da mora da plati osam miliona dolara odštete ženi koja je otpuštena nakon što je odbila da spava s njim. Iste godine, izrečena je kazna po kojoj je morao da plati svojoj bivšoj asistentkinji Mahim Kan čak 58 miliona dolara odštete u slučaju seksualnog napada.

Kan je tvrdila kako joj je "gurao svoju činijicu u lice i simulirao oralni seks, dirao njenu vaginu i često je hvatao za međunožje, proganjao je neželjenim poljupcima, plesao joj u krilu pred klijentom i hvatao je za grudi ispod haljine". Rekla je i kako je nekoliko puta pred njom skidao donji veš, da bi je onda zgrabio za vrat i gurao njeno lice sebi u krilo.

Dejvid je sve negirao i govorio: "Nikad nisam takao nijednu od tih žena".

Iako se u javnosti nije pojavljivao od najnovije presude, bio je poprilično aktivan na društvenim mrežama. U bizarnom videu, vidno besni Dejvid - u duksu čiju je kapuljaču navlačio i skidao, nameštao na razne načine i ni sekund ne sedi mirno - tvrdi kako mu nije naređeno da plati 900 miliona dolara navodnoj žrtvi seksualna napada.

Bizarni ispadi

Advokat Dordik je za razne američke i britanske medije rekao: "Jeste".

- Ove novine sve su pogrešno objavile jer te novine pripadaju mreži kriminalnih šup...a koji zapošljavaju advokate koji pišu te lažne odluke - rekao je Dejvid. Nije to jedini video u kom govori o zaveri, o advokatima koji su ga uzeli "na nišan" poput Glorije Olred, jedne od najpoznatijih američkih advkoatica koje se bave slučajevima seksualnog zlostavljanja. Olred je bila advokatica Mahim Kan i posebno mu je mrska.

Dejvid je oko svega razvio pravu teoriju zavere, urotu protiv njega. U jednom podužem postu tako govori o ljudima koji su tokom godina bili na njegovoj strani i svi su redom umrli, često "iznenadnom smrću". Za napade na sebe okrivljuje i holivudske moćnike i šefove TV studija. S njima je u ratu još od 2010. godine, kada je završio na sudu s nizom američkih velikih TV mreža zbog "krađe signala".

U njegovom dosijeu, osim optužbi za zločine povezane sa seksualnim zlostavljanjem, upisano je i jedno hapšenje - on i njegov poslovni partner Čejs Ergen uhapšeni su 2019. godine, nakon što su privatnim avionom sleteli na ostrvce Sent Kits i Nevis, a sa sobom su imali marihuanu u vrednosti od 1,3 miliona dolara. U avionu su s njima bili i glumac Džonatan Rajs Mejers sa suprugom i taštom.

Dejvid je rođen 1968. godine u Lagosu, gde je njegov otac tada radio kao predstavnik ogromne porodične kompanije. Odrastao je u Švajcarskoj, gde je završio srednju školu, zatim studirao u SAD i Velikoj Britaniji. Ima nekretnine u pet zemalja, mnoge bogate i slavne prijatelje. Osim što je osnivač raznih kompanija, okušao se i u glumi i imao male uloge u nizu serija i filmova, uglavnom niskobudžetnih akcionih. Najzvučniji projekat u kom je učestvovao je bio "The Bank Job" iz 2008. godine, gde igra stručnjaka za provaljivanje sefova kog unajmljuje Džejson Stejtam.

Prema nekim dostupnim podacima, ženio se tri puta, prema drugima samo jednom, a drugo i treće venčanje bili su "samo za slikanje". Iz prvog braka ima sinove Endrua i Aleksandra, a dva sina je dobio i u braku (ili barem vezi) sa Dženifer Stano, bivšim modelom i dizajnerkom kupaćih kostima. Nakon što su se njih dvoje razišli 2016. godine, pisalo se da ga je ostavila zbog žene koja je ulepšavala njihove pse, te da Dejvid za decu plaća minimalnu alimentaciju. Njegova poslednja veza s influenserkom i agentkinjom za nekretnine poznatom samo kao LeylaaQ, završila se degutantnom svađom na društvenim mrežama. Ona je navodno dobro prošla u priči jer je sebi obezbedila dom u Malibuu, automobil i mrežu poznanstava, a on joj pretio tužbom jer mu je uzela kućne ljubimce.

Tvrdi da nije milijarder

Ipak, najbizarniji deo cele priče oko Alkija Dejvida je u tome što on sam, čovek za kog svi tvrde da je milijarder, govori da to nije istina. Još 2007. godine The Sunday Times uključio ga je na svoju godišnju listu bogatih, s procenjenom vrednošću od oko četiri milijarde dolara (prilagođeno i preračunato, danas je to oko 10 milijardi dolara) i od tada se ta informacija prenosi po medijima.

U intervjuu za portal Daily Beast 2021. godine, Alki Dejvid izjavio je kako "nema ni prebijene pare", te kako su njegove pređašnje tvrdnje da je milijarder totalna izmišljotina. Naravno, izjave treba uzeti s oprezom jer je to bilo u vreme kada je trebalo da plati gotovo 80 miliona dolara na osnovu raznih sudskih presuda. Rekao je kako su on i njegov PR stručnjak jednostavno izmislili njegov milijarderski status pre mnogo godina da bi bio vidljiviji u javnosti.

- Taj PR me predstavio kao milijardera koji će kupiti fudbalski klub u Engleskoj, Coventry i to je postala velika vest. - rekao je u intervjuu.

Za isti portal je sada izjavio kako niko od ljudi koji su ga tužili neće dobiti što je sud odredio.

- Ti ljudi nisu dobili ni novčića od mene i nikad neće. Samo preko mog jeb...g mrtvog tela - objasnio je uz mnogo psovki i vređanja.

Uputio ih je na jednog od svojih bivših advokata, Metjua Hazejneha, koji je potvrdio da je odluka o 900 miliona dolara odštete stvarna uprkos Dejvidovim tvrdnjama, ali on ju je nazvao "sudskom iznudom". Rekao je i da je do presude došlo samo zato što nije postojala aktivna odbrana. Tvrdi kako su advokati tužitelja uverili porotu da je Alki milijarder, a to ih je navelo da odrede neverovatno visoku kaznu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S.)

