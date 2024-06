MAJKL DŽEKSON OSTAVIO DUGOVE OD 500 MILIONA DOLARA: Posle njegove smrti nastao KOLAPS, otkriveno na šta je kralj popa TROŠIO NOVAC

Kralj pop muzike, Majkl Džekson, preminuo je 25. juna 2009. godine. Nakon svoje smrti ostavio je više od 500 miliona dolara duga, piše E! News. Njegovi advokati tvrde kako je pokojni pevač imao velike troškove vezane za pripremu poslednje turneje "This is it". Dodaju kako neki poslovi Majkla Džeksona nisu bili sređeni u trenutku njegove smrti.

Kako pišu strani mediji, njegovi advokati su istakli da je Džekson menjao poslovne i lične menadžere čak nekoliko puta godišnje.

Dodaju kako su nakon pevačeve smrti intenzivno radili na tome da dovedu sve njegove dugove u red i imali brojne pregovore oko vraćanja dugova po znatno povoljnijim kamatnim stopama. Uspeli su da otplate dugove do kraja, piše E! News.

The Los Angeles Times izvestio kako je ovlašćeni računovođa Vilijam R. Akerman rekao da je Džekson trošio novac u dobrotvorne svrhe, na poklone, putovanja, umetnička dela i nameštaj.

- Potrošio je mnogo novca na nakit - rekao je Akerman.

Pevač je umro od zastoja srca u svom domu u Los Anđelesu. U krvi su mu pronađeni propofol, opšti anestetik, kao i lorazepam i midazolam, a upravo zbog propofola se i predozirao. Taj lek mu je prepisao njegov lekar Konrad Marej, koji je kasnije osuđen na četiri godine zatvora.

