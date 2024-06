KSENIJA JE UDATA ZA 36 GODINA STARIJEG MILIJARDERA: Stalno je na meti kritika, SVI JE VREĐAJU, a ona im je OVAKO zapušila usta

Iako, u poslednje vreme, sve češće viđamo parove sa povećom razlikom u godinama, ljudi nikako da se naviknu na to, pa su takve veze uvek na meti kritika.

Jedna od takvih priča, jeste i ona između modela, Ksenije Deli (34), i njenog supruga egipatskog milijardera, Osame Fatije Rabahu Al-Šarifa (70). Dok mnogi, na Instagramu, osipaju paljbu po njoj nazivajući je sponzorušom i drugim pogrdim imenima, Ksenija veruje u svoj brak.

Naime, ona se svakom objavom trudi da svima stavi do znanja da je njihova ljubav iskrena i prava, iako mnogi misle da brak neće potrajati.

"Moje dve najveće ljubavi," napisala je pored fotografije koju je objavila pre izvesnog vremena, misleći na svog muža i njihovu ćerkicu.

Među mnogim fotografijama, objavila je i video snimak u kojem joj njen suprug izjavljuje ljubav. Iako su mnogi naglašavali da je on vidno stariji od nje, bilo je i onih koji su im poželeli sreću i rekli da se ne obaziru na negativne komentare.

Podsetimo, moldavski model Ksenija Deli proslavila se učešćem u spotu Džastina Bibera "What do u mean".

