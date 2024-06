OVU TAJNU SKRIVA KEJT MIDLTON: Svi su gledali u nju na Čarlsovom rođendanu, a OVAJ DETALJ je svima promakao - OGLASILI SE DOKTORI

kako je to moguće?

Princeza od Velsa Kejt Midlton nedavno se pojavila u javnosti nakon što je u martu objavila da ima rak i da je počela sa primenom hemioterapije. Pošto je mesecima bila u ilegali, svi su jedva čekali da vide voljenu princezu.

Kejt Midlton pojavila se u javnosti za rođendan kralja Čarlsa foto: Printscreen YouTube

Kejt je izgledala prelepo, njena divna, bujna kosa bila je upletena u elegantnu punđu, a osmeh joj nije silazi sa lica. Međutim, ono što je izazvalo posebnu pažnju jeste upravo njena kosa.

S obzirom na to da je tokom procesa hemioterapije karakteristično opadanje kose i to za veoma kratko vreme, mnogi su se začudili kako se to i princezi nije desilo. Odmah su krenule da kolaju nove teorije zavere na društvenim mrežama o tome šta se zapravo dešava sa Kejt Midlton.

Ne izazivaju sve vrste hemioterapije gubitak kose. Samo određene vrste dovode do gubitka kose, jer deluju na ćelije koje se brzo množe", rekla je Kerolajn Džeragi, medicinska sestra u Cancer Research UK, prenosi Miror.

Ovako je princeza od Velsa izgledala kada je saopštila da ima rak foto: Printscreen/Instagram

Kako je dalje dodala, ova terapija može i samo prorediti dlake i sa drugih delova tela. Takođe, javnosti nije poznato koje i kakve lekove princeza uzima u svom procesu lečenja.

Kejt Midlton se mesecima leči od javnosti nepoznatog oblika kancera foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

"U nekim slučajevima, međutim, hemioterapija ne izaziva gubitak kose, već proređivanje, ali to je privremeno. Kada se tretman prekine, kosa počinje da se oporavlja. Pošto detalji o preventivnoj hemioterapiji kojoj je bila podvrgnuta princeza od Velsa nisu objavljeni, moguće je da lekovi koje je uzimala nisu bili dovoljno jaki da izazovu gubitak kose", objasnila je Kerolajn za britanske medije.

