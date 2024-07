RAZNE DIJETE NISU USPELE, A ONDA SAM URADIO NAJPROSTIJU STVAR: Evo kako je Milan Marić SMRŠAO 24 kilograma, prepolovio se

Transformacije u kilaži za glumce nisu retkost u Holivudu. Ipak, kod nas je Milan Marić jedan od retkih glumaca koji se odvažio na ovako drastične promene kilaže zarad uloge.

On je na fizičke transformacije gledao kao na sastavni deo posla. Zbog ljubavi prema poslu koji radi spreman je da pravi razne kompromise i s telom iako je svestan da to nije dobro za zdravlje.

Tako se svojevremeno zbog uloge ruskog pisca Sergeja Dovlatova ugojio čak 30 kilograma, a potom zbog role legendarnog Tome Zdravkovića smršao sa 103 na 79 kilograma.

- Promena u kilaži nije samo puko gubljenje kilograma i kupovina novih stvari, već promena u glavii odnosu ka svom telu. To nije telo na koje si ti navikao. Osećaš, kao da si u tuđem telu, treba ti period adaptacije. Nije samo teško ugojiti se, već i kad mnogo smršaš taj gubitak utiče na tebe - rekao je Marić za Blic i istakao da je gladovanje ono što je njemu pomoglo da izgubi kilograme.

- Pokušao sam razne dijete i ništa nije uspelo. Moja dijeta je gladovanje. Posao glumca je takav da mi nemamo ustaljeni bioritam. Nekada moraš da ustaneš u šest da bi radio, a nekad snimaš celu noć. Uradio sam najprostiju stvar - prepolovio sam obroke. Izbacio sam hleb i sada manje koristim skrob u ishrani. Jedan obrok sam izbacio a druge prepolovio. Za dva meseca je to dalo rezulate - otkrio je glumac.

O teretu slave

Glumac je takođe govorio i o pritisku slave koja mu je postala značajno opterećenje, a otkrio je i svoju tajnu kako je sprečio da ga "slava udari u galvu".

- Nije teško ostati prizeman, prosto sve je u tome šta vas zanima u životu i kako na život gledate. Radim posao koji volim i za koji živim, to čak nije posao, to je nešto više. Razvoj glumca, zavisi od ličnog razvoja, dok se ti razvijaš, spreman si da učiš, ideš dalje, pa i da grešiš, ispravljaš greške, to se odražava i na glumu. Hrabriji si i smeliji da se “bacaš“ u neke stvari, koje su pre pet godina bile nezamislive. Na taj način gledam na film, pozorište i na televiziju, to iskustvo služi da otključava prostorije unutar mene - rekao je ranije glumac.

