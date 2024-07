UVALIO SINU NA MEDENI MESEC: Muzičar prekinuo romantično putovanje naslednika koji je oženio glumicu, a POVEO I ŽENU DA GA NADZIRE

Džon Bon Džovi, upao je na medeni mesec svog sina i snaje i bez pardona im se pridružio na plaži na Sardiniji.

Šalu na stranu, ali čini se da je naslednik slavnog muzičara krenuo upravo njegovim stopama i shvatio da je već pronašao ljubav svog života bez obzira na mlade godine.

Nedavno oženjena zvezda serije Stranger Things Mili Bobi Braun i njen novi suprug, američki model i glumac Džejk Bon Džovi viđeni su kako provode svoje dane medenog meseca na plaži na Sardiniji.

Novopečeni par je na medenom mesecu, uživajući u veličanstvenom suncu i se opuštajući se na svojim ležaljkama bio u društvu Džejkovog oca rok zvezde, američkog muzičara Džona Bon Džovija i majke Dorotea Hurli koji im čini se drže sveću, možda baš zbog njihovih godina.

Podržao sina da uđe u bračne vode

U nedavnom intervjuu koji je Džon Bon Džovi dao, muzičku legendu su pitali da li je zabrinut zbog ishitrene odluke njegovog 20-godišnjeg sina Džejka da se oženi 19-godišnjom glumicom Mili Bobi Braun koja se proslavila u ulozi Eleven u tin seriji "Stranger Things".

"Ne znam da li su godine važne. Ako nađete pravog partnera i rastete zajedno - od toga nema ništa bolje, zajedničko odrastanje je divna stvar," rekao je slavni muzičar.

Verovatno zato što se njemu dogodila ista stvar sa svojom suprugom o kojoj je nebrojeno puta pričao: 'Osetio sam privlačnost prema njoj čim sam ju video', ispričao je. Upoznali su se 1980. u srednjoj školi u Nju Džerziju, a Dorotea je pomogla Džonu na časpovima istorije, odnosno dala mu je da prepiše od nje na testu.

I sama Harli, koja je instruktorka karatea i vlasnica restorana, rekla je da ju je muzičar osvojio na prvu zbog svog izgleda jer je sladak i ona je malčice površna. Muzičar je objasnio da slava nikad nije uticala na njihov odnos kao što se to dogodilo mnogim poznatim parovima.

Ali nije im ni bilo uvek tako lako i borili su se s pritiskom javnosti. Džon i Dorotea su se u tajnosti venčali 29. aprila 1989. u Las Vegasu što je izazvalo bes njegovih obožavateljki. Nisu mogle shvatiti čime ga je Dorotea osvojila i bile su okrutne prema njoj s komentarima na račun izgleda.

Ni menadžer nije znao da će se muzičar oženiti i poludeo je jer je to učinio. 'Bio je besan. Kritikovao me je: 'To nije dobar potez za karijeru da se oženi miljenik Amerike... Izgubićeš naklonost žena', otkrio je jednom Bon Džovi koji je sa suprugom dobio ćerku i tri sina.

