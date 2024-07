IZ MEDIJA SAZNALA DA JE PREVARENA: Dok se porađala bio S DRUGOM, ponižavao je javno, a zbog estetskih operacije NE LIČI NA SEBE

Rijaliti zvezda Kloi Kardašijan proslavila je pre par dana 40. rođendan. Najmlađa od tri sestre, uz Kim i Kortni, proslavila se u rijalitiju "U korak sa Karadašijanima", a i danas nastavlja da svakodnevno prikazuje svoj život sa celim klanom Kardašijan-Džener u novom rijalitiju "Kardašijani“.

Za svoj poslednji rođendan, u snimku koji je podelila na Instagramu, rekla je da "mrzi da bude u tridesetim“, što je navela kao svoju najgoru deceniju do sada, i najavila koliko se raduje deceniji koju je danas dostigla.

Obeležili je brojni skandali, ali je konačno došla sebi, valjda...

Njen život je, zbog brojnih kontroverzi, godinama bio pod okom javnosti, uglavnom zbog skandala sa NBA košarkašem Tristanom Tompsonom, sa kojim ima ćerku True i sina Tejtuma, kojeg su dobili pre dve godine. , uprkos činjenici da više nisu bili zajedno.

Posle brojnih neverstava, kojima je Tristan bio sklon još dok je Kloi bila trudna sa Tru, njih dvoje su odlučili da stave tačku na svoju vezu. Koliko su sigurni da su van kontakta, ne može se utvrditi, s obzirom da mu se starleta više puta vraćala, zbog čega mnogi veruju da bi to mogla ponoviti.

"Ti si zaista najbolji otac, brat i ujak. Tvoja ljubav, pažnja, blesavi plesovi, zagrljaji, zajedničke vožnje, rituali pred spavanje, način na koji im se pokazujete. Sve navedeno tvojoj maloj porodici znači više nego što ćete ikada znati“, napisala je Kardašijan posle jednog od brojnih prekida sa sportistom, koji je i sam priznao neverstvo u braku, kada je 2021. dobio dete sa trenerkom Marali Nikols.

"Kloi, ti ne zaslužuješ ovo. Ne zaslužuješ slom srca i poniženje koje sam ti naneo. Ne zaslužuješ način na koji sam se ophodio prema tebi godinama. Moje ponašanje nema nikakve veze sa Vidimo se, mnogo te poštujem i volim, Opet mi je žao“, izvinio joj se Tristan, i to opet, ona mu se vratila.

Optužuju je da ima dvanaest operacija, a priznaje samo jednu plastičnu operaciju

Kloi je često na meti kritika zbog plastičnih operacija i drastične promene imidža, ​​što je vidljivo od početka njene karijere do danas. Iako su je optužili da ih je imala čak 12, starleta je, pogođena teškim rečima, rekla da je imala samo jednu operaciju nosa

- Stvarno mi je smetalo kada su ljudi počeli da pričaju da ih imam 12 transplantacije lica moja reakcija je bila: 'O moj Bože, zar ne?' Mislila sam da je to ludo, to me nije samo vređalo, nisam mogla da razumem zašto bi ljudi to pomislili.

Kako bi uvek održala kondiciju, Kloi ima i luksuznu kućnu teretanu, a jednom prilikom je istakla da joj vežbanje pomaže da se izbori sa stresom i obavezama samohranog majčinstva.

Kloi nije deo porodice Kardašijan?

Istaknuti advokat Robert Kardašijan oženio se Kris Džener i imao četvoro dece, ćerke Kortni, Kim i navodno Kloi i sina Roberta. Međutim, mnogi misle da Kloi nije njegova biološka ćerka, prenosi Net.hr.

Sama Kloi je uvek bila svesna da nije kao svoje sestre. Naime, ona ima drugačiju figuru, svetliju kosu i ten, drugačije crte lica. Kada se razveo od Kris, Robert se ženio još dva puta, a Džen i Ešli su odlučile da odaju medijima šokantnu porodičnu tajnu.

Kris Džener je u svojoj knjizi takođe priznala da je često varala Roberta dok je bila u braku sa njim, ali Robert nikada nije tražio test očinstva jer je voleo Kloi.

(Kurir.rs/I.M.)