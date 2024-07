"SMUVALI" SMO SE TOKOM PROBA: Naša glumica godinama u braku sa kolegom, pa progovorila o BORBI ZA POTOMSTVO "Razgovarali smo..."

Glumica Jelena Stupljanin, nakon povratka u Srbiju iz Amerike, uspešno gradi karijeru u pozorištu i na filmu. Dramska umetnica se pre pet godina udala za kolegu Bojana Dimitrijevića, sa kojim je u skladnom braku.

- Moj suprug Bojan Dimitrijević i ja smo se "smuvali" tokom proba. Bilo je to iznenađenje za sve, a za nas prirodno i normalno. Čekaju me neke nove zanimljive uloge, ali ćemo to ostaviti za drugi razgovor - rekla je ranije glumica za Kurir.

O privatnom životu Jelena ne priča često u javnosti, a nedavno je govorila o njihovoj porodici i želji za proširenjem.

- U jednom trenutku shvatila sam da je moja potreba da sa suprugom Bojanom budem u dobroj vezi, zdravom odnosu u našoj porodici, jača od toga što se na težak način borim sa time da ne mogu da zatrudnim - rekla je Jelena u podkastu "ODAbrana priča".

Glumica je progovorila i o borbi za potomstvo i poslala snažnu poruku onima koji prolaze kroz isto.

- Ne mogu reći da ugrožava naš odnos, ali istina je da utiče na jedan deo. Razgovarali smo dosta o tome. Shvatila sam da je meni bitnije da imam kvalitetan odnos sa mojim mužem, od svega ostalog. To mi je dovoljno - rekla je Jelena.

