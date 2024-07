"NEMOJ NIKAD VIŠE DA SE ŠMINKAŠ" Glumica pokazala zašto je je smatraju najlepšom, fotke Slobode u BELOJ HALJINI ZAPALILE MREŽE

Glumica Sloboda Mićalović pleni talentom i harizom, a ne prestaje da oduševljava i fizičkim izgledom. Dramska umetnica se trudi da neguje prirodan izgled koji podrazumeva minimalno korišćenje šminke.

Ona je nedavno je proglašena od strane američkog portala "Beautiful Women Pedia" za najlepšu prirodnu glumicu na svetu, a novim footgrafijama je podigla prašinu.

Dramska umetnica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju u potpuno prirodnom izdanju i oduševila sve, a komentari su se samo nizali.

"Nestvarna", "Kao boginja", "Kakva prirodna lepota", "Divna, nežna i prelepa", "Ova žena ne treba nikad da se šminka", pisali su joj pratioci na pomenutoj mreži.

Sloboda je poznata po lepoti, a jednom prilikom je i podelila svoju tajnu.

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar… Sve to dođe na red, pa i lepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda - istakla je Sloboda u jednom intervjuu.

