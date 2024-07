FORMULA SREĆE PO RECEPTU MERIL STRIP: Vođena svojim ŽIVOTNIM LEKCIJAMA slavna glumica tvrdi da je OVO sve što vam je potrebno

Da su pitali italijanskog filmskog producenta Dina de Laurentisa, Meril Strip danas verovatno ne bi imala zavidnu glumačku karijeru niti postala jedna od najvećih filmskih umetnica na svetu. Samo gledajući je, pomislio je da nije dovoljno privlačna da bi ulepšala ekran. Ali uspela je da dokaže suprotno, pre svega sebi.

Zahvaljujući svom neuporedivom šarmu i izbrušenoj umetnosti stvaranja kojom iz sveta mašte prelazi u živo, fizičko biće, uzdigla se u svet retkih velikana, stvarajući i sa nedavno navršenih 75 godina. Poznata po svojoj svestranosti, osvojila je više Oskara, Zlatnog globusa, Emi i Tonija, noseći titulu najbolje glumice svoje generacije.

foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Inspirisani njenim uspehom, izdvajamo nekoliko njenih vrednih misli koje jasno pokazuju koje su vrednosti u životu zaista važne, kako doći do samog vrhunca akcije, a da ne izgubimo ono što nas čini autentičnim, svojima.

Dajte sebi dar vremena

„Dobro je forsirati sebe i raditi ono što ne želite nužno, pa čak i ako niste automatski dobri u tome, trebalo bi da nastavite da to radite."

Svaki izazov koji sebi postavite deo je učenja i ličnog razvoja. Ipak, treba biti uporan, dosledan i ne odustajati. I sama Meril Strip, koja je počela da glumi 1969. godine, svoje prvo priznanje počela je da dobija tek devet godina kasnije zahvaljujući ulozi u "Lovcu na jelene".

foto: Profimedia

Gurajte sebe, istražujte sebe i veštine koje su vam nedostajale do tog trenutka, a zatim nastavite da radite isto na svakom sledećem projektu. Uz znanje, treba biti i nežan prema sebi i priznati sebi da je ključno dozvoliti sebi činjenicu da je za određene stvari potrebno određeno vreme.

Slušajte sebe

„Mislim da svako pronađe svoj put. Vi imate svoja pravila. Vi imate svoje razumevanje sebe i na to ćete računati. Na kraju, to je ono što vam se čini ispravnim. Ne ono što ti je majka rekla. To nije ono što ti je neka glumica rekla. Ne ono što ti je neko drugi rekao, već tih, tihi glas.”

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prečesto podlegnemo mišljenjima i konstrukcijama drugih. Ali drugi ne mogu i ne znaju kako da se ponašaju u skladu sa našim individualnim potrebama i željama. Važno je pošteno kreirati sopstveni identitet, kakav mi sami osećamo i pripadamo isključivo sebi. Na njenom mestu ne može biti niko osim postojećeg pojedinca. Moramo da poznajemo i formiramo sebe da bismo bili autentični.

Jednako tako, treba znati kada utišati neke glasove koji dolaze iznutra. Meril Strip zato naglašava da se ne treba osvrtati na stvari koje vas sputavaju. Ljudi koji vas ne razumeju ili vas vuku dole, a pogotovo ne treba da date mesta sopstvenoj sumnji. Tek treba da se shvati kao oruđe koje osvetljava one delove koji tek treba da počnu da se razvijaju, uz prihvatanje sopstvene ličnosti i mogućnosti. Jer, kako je jednom rekla: „formula za sreću i uspeh je samo da budeš ono što zaista jesi, na najživlji mogući način“.

Sve je u vašim rukama

foto: Profimedia

„Prava sloboda je shvatanje da imamo izbor o tome kome i šta ćemo dozvoliti da dominira nad nama."

Koliko god izgledali nemoćni, samo sebi dozvoljavamo da ostanemo u toj poziciji. Moć je delovati po sopstvenom nahođenju, uz poštovanje životne sredine. Moć je verovanje u sebe, sposobnosti koje nudimo. Moć je voleti sebe. I ta spoznaja donosi slobodu.

