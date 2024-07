PREŽIVELA JE INCEST S 15 GODINA: Nije htela da rodi dete svog silovatelja, zlostavljala je i MAJKA, a sad joj JEDNU STVAR zameraju

Američka glumica Ešli Džad (56) doživela je brojne nedaće. Mnoge je rastužila njena prošlogodišnja objava za rođendan, kada se prisetila majke Naomi Džad, koja je tragično preminula 11 dana nakon njenog rođendana.

"Moj rođendan. Svi koji me vole učine taj dan dragocenim jer moj um stalno računa da je na moj poslednji rođendan mama bila tek 11 dana od smrti. Tako da mi je ovo prvi put bez nje. Stalno mislim na nju. Gledam staru najavu kada je trebalo da se rodim kako s nežnom radošću priča o meni. Sećam se njenog godišnjeg obreda prepričavanja dana mog rođenja, svih detalja koji su joj bili tako dragoceni", započela je Ešli.

foto: Profimedia

Majka joj je imala mentalnih problema i ubila se, a slavnoj glumici to nije bila jedina tragedija u životu. Bila je žrtva silovanja i incesta. Prvi put je o svemu progovorila 2011. u biografiji "All That Is Bitter and Sweet". Iako nije planirala o tome da govori, njen tadašnji suprug Dario Frančiti mislio je da će joj to pomoći da prebrodi traumu.

Dok je bila mala, zlostavljao ju je stariji čovek. Kad je postala tinejdžerka, silovali su je, a onda ju je rođak seksualno zlostavljao. Njegovog imena prisetila se tek nakon psihoterapije. Roditelji su joj se rastali kad je imala četiri godine, a kada im je ispričala šta joj se dogodilo, niko joj nije verovao. Seksualno ju je napadala i njena majka Naomi. Ešli je imala velikih problema kasnije, pa je do 18. godine promenila 13 škola i svugde se osećala nepoželjno i nevoljeno.

foto: Profimedia

U srednjoj školi je pobedila na takmičenju manekenki, a kao nagradu je dobila dvomesečni ugovor za rad u Japanu. Nadala se novom početku, a naletela je na nemoralne ponude menadžera. Prisiljavali su je na gnusne stvari, ali uspela je da se izvuče iz toga i nastavi obrazovanje. U Holivudu je ostvarila zavidnu karijeru.

Ešli je svojevremeno ispričala kako joj je život obeležio abrotus. Donela je odluku o prekidu trudnoće jer je silovana. Da je odlučila da rodi, otac deteta bi dobio pravo na starateljstvo.

foto: Profimedia

"Silovanje sam preživela tri puta. Nakon jednog od njih sam ostala trudna i zahvalna sam što sam uspela da pristupim sigurnom i legalnom abortusu. Silovatelj je bio iz kentakija i imao bi očinska prava i u Tenesiju, odakle sam ja. Bila bih mu roditelj kao i čovek koji me je silovao", istakla je. Imena svojih zlostavljača nikada nije otkrila. Glumica je važila za jednu od najlepših žena na svetu, a sada joj prigovaraju da se potpuno unakazila zahvatima i operacijama.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S.)

