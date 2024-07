NASTAVLJAM S FRAJLAMA, ALI I GRADIM SOLO KARIJERU: Nataša Mihajlović o vrelim scenama s poznatim glumcem i životu posle...

Kantautorka Nataša Mihajlović, jedna od članica popularnog benda Frajle, objavila je početkom godine svoju prvu solo pesmu "Stranac". Sada publici predstavlja novi singl i spot "Bum, bum", u kome joj je partner glumac Branislav Bane Tomašević.

- Volim promene. Početak solo karijere sam dugo planirala, a sada je ta ideja u potpunosti sazrela. Sve se dogodi baš onda kad treba i kad vas srce pozove na taj put - kaže Nataša za Kurir.

foto: Ana Banjac

Živimo u društvu i vremenu koje vrednuje mladost i seksepil, te su nove generacije, u moru hiperprodukcije, pod pritiskom da moraju da uspeju u svojim dvadesetim. Ličnim primerom pokazala ste da život postoji i posle dvadeset pete...

- Verujem da je svakome ko sebe počinje umetnički da gradi jako izazovno da pronađe svoju autentičnost i da zna kojim putem treba da se ide. Takođe, važno je definisati šta je za koga uspeh. Isto tako, seksepil je pojam koji je danas banalizovan i izvitoperen i ta slika ne može dugo da traje. Nažalost, svi smo pod pritiskom mladosti, ali moje iskustvo meni govori da, ako imate nešto da kažete, možete da pronađete svoje mesto pod suncem. Ako imam potrebu nešto da dam svojoj okolini, kao što je umetnost, stvaralaštvo, to znači da je to nekome potrebno, i to baš u ovom trenutku. Sve je stvar energije i strasti ka nečemu što radite, godine nemaju veze s tim.

Vešto krijete svoju privatnost iza kamera. Čini se kao da nikada nismo imali prilike da upoznamo čoveka koji je osvojio srce Nataše Mihajlović

. - Svako od nas je, pa i ja, prošao kroz teške trenutke u vezama. Jedna veza je na na mojoj duši ostavila jako veliki trag. Bila sam duboko povređena, ali ta bol me nije obeležila, već me učinila boljom i okrenula me sebi, onome ko sam zaista. Ima divnih muškaraca koji mi se udvaraju, ali me muzika čvrsto drži za ruku. Ipak, spremna sam da drugu ruku dam nekoj pravoj ljubavi.

foto: Ana Banjac

Glumac vam igra ljubavnika u spotu. Šta je na to rekla njegova supruga?

- Bane mi je prvi pao na pamet za spot. On je moj prijatelj, divan saradnik i sjajan glumac. Nakon snimanja spota njegova supruga Jelena nam se pridružila na večeri zajedno sa ekipom sa snimanja. Lepo smo se družili i jako joj se svidelo to što radim. Njegova supruga je isto iz javnog posla, jedna od naših najlepših žena. Bane je pravi muškarac, za primer. Posvećen svojoj porodici, supruzi i deci.

foto: Ana Banjac

Krenuli ste solo putem, da li to znači da ćete napustiti Frajle?

- Frajle su moja ekipa, moje drage žene s kojima volim da stvaram i nastupam. Mislim da je ono što mi radimo posebno. Slavimo ove godine 15. rođendan i svaka od nas ima svoja interesovanja sa strane. Moje je najtransparentnije. Ipak, moja parola je da, kad se žene slože - sve se može. Nastavljam svoju karijeru s Frajlama i gradim svoju solo karijeru paralelno.