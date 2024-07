IMALA JE MILIONE, A SADA GRCA U DUGOVIMA I SPAVA U MOTELU: Od posrnule glumice ostala samo senka, fanovi šokirani njenim izgledom

Glumicu i rijaliti zvezdu Tori Speling fotografi su snimili na plaži. Glumica je nosila mali, zeleni, dvodelni kupaći kostim, a fanovi su bili iznenađeni kako izgleda.

U stvari, Tori je dosta smršala, a u svom podkastu je priznala da je počela da uzima lek za dijabetes Ozempic kako bi postigla fit liniju. Takođe je rekla da se godinama borila sa viškom kilograma.

Kada su fotografije sa plaže objavljene, fanovi su bili zabrinuti zbog njenog izgleda.

Nakon što se saznalo da se glumica Tori Spelling razvodi od Deana McDermota nakon 17 godina braka, mediji su počeli da pišu o njenoj finansijskoj situaciji.

Naime, u septembru se saznalo da ona i njeno petoro dece spavaju u motelu u kome soba košta nešto više od 90 evra za noć, a nakon toga je živela sa decom u kamperu u Kaliforniji. Kasnije je uspela da nađe kuću u koju se uselila sa decom, i počela da plaća kiriju.

Pre nekoliko meseci otkriveno je da glumica duguje banci 200.000 dolara. Taj novac je pozajmila pre 12 godina. Prema sudskim dokumentima, Citi National Bank traži da Spelling i njen budući muž vrate 400.000 dolara koje su pozajmili i obećali da će vratiti sa kamatom. Tori duguje banci 219.796,66 dolara, dok Din 202.066,10 dolara.

Kako je pukla ljubav?

Inače, sve vreme su se mnogi pitali šta se zaista dogodilo i zašto se brak raspao, iako su Tori i Din imali turbulentnu vezu. Neki su spekulisali da će se u jednom trenutku dogoditi razvod i fanovi nisu bili previše iznenađeni. Nedavno je glumac prvi put progovorio nakon što je i sam podelio da se razvodi na Instagramu u junu ove godine.

- Sve što je Tori uradila do danas bilo je da želi da budem srećna i zdrava. Naneo sam mnogo štete i bola toj ženi – izjavio je on u intervjuu za Dejli mejl i nastavio: – Danas preuzimam odgovornost za to i to je najveća stvar koju ću morati da ispravim u svom životu.

Din je rekao da je bio veoma depresivan i da je imao napade besa, koji su sve pogoršani alkoholom i lekovima na recept. Često se onesvestio posle pića, a deca i žena su mu bili 'kao skamenjeni'.

Mekdermot je tokom razgovora bio izuzetno emotivan, na ivici suza, ali je iskreno govorio o svojim problemima.

- Pred kraj sam svake večeri, sedam dana u nedelji, pio flašu tekile od 7,5 decilitara i pregršt tableta, dok je moja lepa porodica bila u drugoj sobi. To je dovelo do sloma. Nisam mogao, nisam mogao više da živim takvim životom. Bio sam umoran od ljutnje i vike - rekao je.

Tvrdi da je sada priseban, a da je letnje mesece proveo u rehabilitacionom centru. Decu, kaže, nije video dugo, ali je otkrio kako je ponovo počeo da komunicira sa Spelingom. On je rekao i da je vest o razvodu koju je objavio na Instagramu napisao pod dejstvom alkohola.

