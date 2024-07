SA 15 GODINA PALA JE U NARUČJE 30 GODINA STARIJEG MUŠKARCA: Slavna glumica oduvek je bila oličenje lepote, a ovako danas izgleda

Glumica i manekenka Bo Derek (67) proslavila se ulogom u filmu "Desetka", koji joj je doneo epitet najpoželjnije žene na svetu. Čuvena scena kako trči plažom u zlatnom kupaćem kostimu i danas je jedna od najpoznatijih.

U skromnom filmskom opusu zabeležila je uloge u filmu "Tarzan čovek majmun" (Tarzan, the Ape Man), dok je u kultnom "Boleru" (Bolero) iz 1984. godine imala vrele erotske scene koje su bile predmet rasprava jer je navodno zabeležena prava scena intimnog odnosa i to dok je iza kamere bio njen suprug i reditelj Džon Derek.

Ne pristaje na operacije

Danas, tačno 40 godina od "Bolera", Derekova i dalje izgleda sjajno, iako je jedna od retkih glumica koja se nije podvrgla bilo kakvim estetskim operacijama.

Kako piše portal Closer, glumica je mladolikost zadržala zdravom ishranom i veoma aktivnim životom na svom ranču u Santa Inezu. Kako je otkrio izvor blizak ovog glumici, ona od estetskih operacija beži kao đavo od krsta.

- Neverovatno je kako je ostala tako mlada sa 67 godina. Ona je još jako lepa, sa svojim prepoznatljivim plavim očima i plavom kosom. Mnoge zanima kako je uspela da sačuva mladolik izgled, ali ona samo dobro brine o sebi. Jede uglavnom vegetarijansku ishranu, ograničava unos ugljenih hidrata i deluje srećno sa Džonom Korbetom, što svakako doprinosi i njenom izgledu - rekao je izvor.

Prema rečima ovog izvora, ona čak i ne trenira.

- Ona je domaćica, koja se brine o svom ranču, sama čisti kuću, brine o svojim konjima i kućnim ljubimcima. To je njena vežba. Zategnuto telo ima zato što dosta jaše konje i pliva. Znam da joj zavide mnoge glumice u Holivudu na izgledu - dodao je izvor.

U razgovoru sa novinarima Bo je priznala da je često bila predmet podsmeha zato što nije radila estetske zahvate, ali veruje da je to jedan od razloga zašto danas izgleda tako kako izgleda.

- Postoji izvesno očekivanje od žena mojih godina. S jedne strane dobijam komplimente što nisam imala lifting lica, a s druge strane ima i onih koji kažu: "O moj bože, zašto ona nešto ne uradi" Iskreno, dosta sam zauzeta, imam neka druga interesovanja u životu i trudim se da ne razmišljam o starosti i godinama koje prolaze - rekla je jednom prilikom ona.

Buran život

Bo Derek imala je buran ljubavni život. Imala je samo 15 godina kad je upoznala čuvenog reditelja Džona Dereka, koji je bio stariji od nje 30 godina i u to vreme u braku sa glumicom Lindom Evans. Nakon razvoda od Linde on je započeo zajednički život sa Bo u Nemačkoj da bi izbegao da odgovara zbog zavođenja maloletnice. Venčali su se kad je Bo imala 19 godina, a ostali su zajedno sve do njegove smrti 1998. godine.

Iako je verovala da se nikad više neće zaljubiti, desila joj se neočekivana romansa Džonom Korbetom, kojeg publika pamti po ulozi Ejdana u seriji "Seks i grad". On je od Derekove mlađi pet godina, a venčali su se u decembru 2020. godine. Žive na ranču u Santa Inezu, u Kaliforniji, sa svoja dva nemačka ovčara i četiri konja.

