NAŠA GLUMICA OSTAVILA SVE I OTIŠLA DA ŽIVI NA SELU: Pored stada ovaca i bašte bavi se i OVIM, a kaže da se ovome najviše raduje

Već godinama unazad, glumica Marija Petronijević živi na selu gde se posvetila poljoprivedi i stočarstvu.

Ona je u rodnom selu Visibabe napravila farmu gde živi sa svojim suprugom i decom.

Marija i njen suprug imaju svoje stado ovaca, rasadnik, veliku baštu, ali i košnice.

Komšije u selu blizu Požege priznaju da su bile iznenađene njenom odlukom, ali su joj pritekli u pomoć kada se tek doselila na selo.

Marija je ove godine dobila drugo dete, a najviše je raduje činjenica da svoju decu odgaja u harmoničnom okruženju.

Ipak, supruga ne voli da eksponira javno, iako priznaje da joj je on najveća podrška.

"Da nema njega možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu. Pročitala sam mu pitanje i evo šta kaže: bilo bi sasvim u redu, da se bave sa mnom, da sam ja neki Žan-Pol Sartr, a da si ti Simon de Bovar, imalo bi se i o čemu pisati, taman i da je neki skandal u pitanju. Sve napisano bi imalo širi smisao, a ovako, šta treba da se piše koliko sam ovaca danas morao sa tobom da jurim po livadi, ili koliko mleka je neka ovca dala? Čekaj dok dođemo do toga da se lanolin najvećeg kvaliteta izdvoji iz vune, i dok podignemo nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku nekoliko puta, možda i zavredi da se o tome i napiše nešto, ali ne o meni nego o postupku pa da i drugi to mogu da urade," prenosi Blic.

Proslavila se u seriji "Selo gori, a baba se češlja"

Glumica se proslavila ulogom u domaćoj hit seriji "Selo gori, a baba se češlja", a vešto je izbegavala da u javnosti govori o privatnom životu i otkrije bilo kakav trag o svom izabraniku, međutim njen suprug je to učinio svojevremeno umesto nje i objavio njihovu selfi fotografiju na Instagramu.

