OVOJ ŽENI NI DEJVID BEKAM NIJE ODOLEO: Latinsku panteru su telohranitelji izbacivali iz sobe zbog Viktorije, a ovako danas izgleda

Bivši fudbaler Dejvid Bekam pre nekoliko dana je uslikan na Vimbldonu pored atraktivne plavuše s kojom su ga mediji povezivali 2012. godine. U pitanju je Ketrin Dženkins, sa kojom je imao sukob 2018. godine, kada je ona dobila Orden Reda Britanske imperije, što je slavnom fudbaleru zasmetalo, pa je njeno priznanje nazvao "j***nom šalom".

Ovo spajanje Bekama sa ženama koje nisu njegova supruga Viktorija Bekam, podsetilo je na čuvenu ljubavnicu Rebeku Lus, zbog koje se zamalo razveo, a koja je jednom prilikom otkrila da "nije bila jedina".

foto: Profimedia

Rebeka je u dokumentarcu rekla da joj smeta što je ispala zlobnica i rasturačica brakova, iako je on taj koji ju je zaveo, zbog čega je progovorila o aferi koja je čak i njoj zasmetala...

Rebeka je otkrila da je Dejvid varao Viktoriju i sa jednom manekenkom, kojoj je rešila da otkrije identitet:

foto: DAILY MAIL SCREENSHOT

"Svi smo stigli na žurku, svirao je samba bend iz Brazila, šampanjac je tekao. Dejvida sam videla daleko u bašti kako ćaska sa prelepom španskom manekenkom. To me je zabolelo. Odjednom, zvoni mi telefon, i zove me Viktorija Bekam. Rekla sam joj da ne znam gde je Dejvid, zove ga, on se ne javlja. Rekla mi je - ne spuštaj slušalicu, idi i nađi ga."

Našla ga je, u naručju manekenke Ester Kanadas.

Rebeka je svojevremeno ispričala situaciju kada je upravo Ester bila izbačena iz fudbalerove sobe nakon što se saznalo da Viktorija iznenada dolazi u posetu Dejvidu.

Slavna manekenka ostala je u apartmanu kada je Dejvid otišao da trenira sa saigračima, i bio je dogovor da ga tu čeka. Samo nekoliko minuta nakon što je napustio hotel, njegovi telohranitelji su primili telefonski poziv u kojem su obavešteni da se Viktorija ukrcala u privatni avion za Madrid.

Bekamov tim, u kojem je bila i Rebeka, počeo je da paniči, i odmah se bacili u akciju. Jedan telohranitelj je proverio Bekamov apartman da bi se uverio da li postoji bilo kakav inkriminišuć dokaz. Drugi je saopštio Ester da ima "5 minuta da skupi svoje stvari i da ode".

"Dvojici telohranitelja je rečeno da izvedu Ester iz sobe, što je manje moguće. Bilo je mnogo diskusija o tome ko će je probuditi", istakla je Rebeka. Niko nije želeo da bude taj koji će joj reći da je Davidova žena na putu. Ali na kraju je jedan od Bekamovih telohranitelja ušao u sobu i rekao joj da izađe jer Viktorija treba da stigne".

"Ester nije bila zadovoljna, ali je uradila kako joj je rečeno.

Lusova je potvrdila i da su Bekam i Ester, koju su zvali "latinska pantera" razmenjivali razvratne poruke, i uživali u telefonskom seksu. Rebeka je i sama priznala kako je ugovorila da Bekam upozna lepoticu koju je nazvao "gospođica sa punim usnama".

(Kurir.rs/ Mondo/ L. S.)

Bonus video:

00:02 Kruz Bekam u provodu