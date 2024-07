ZBOG MAJKE SE ODAO POROCIMA, ROĐENOG SINA SE ODREKAO: Ljubav života ga je NAPUSTILA jer je u KREVETU ZAHTEVAO ovakve stvari

Kertis Džejms Džekson II, mnogo poznatiji po umetničkim imenom 50 Cent, kada se pojavio, totalno je promenio izgled rep scene u svetu. Od prvog momenta bilo je jasno da će postati jedan od najdominantnijih izvođača u toj vrsti muzike. Osim talenta za muziku, ima dara i za glumu, a poseduje i izuzetno preduzimljiv duh, pa je tako danas i veoma uspešan poslovan čovek u industriji zabave.

Iako je tokom svoje karijere bio uključen u brojne kontraverze i sukobe sa drugim umetnicima, 50 Cent je ostao jedan od najuticajnijih u muzičkoj industriji. Njegova priča o usponu iz teških uslova do svetske slave inspiriše mnoge, a sposobnost da se prilagodi i uspe u različitim oblastima pokazuje koliko je svestran i preduzimljiv.

Njegova karijera je počela da se uzdiže kada ga je otkrio Eminem i potpisao ugovor sa izdavačkom kućom "Shady Records", pod okriljem Dr Drea.

foto: Profimedia

Debitantski album "Get Rich or Die Tryin'", objavljen 2003. godine, postigao je ogroman uspeh, sa hitovima kao što su "In da Club" i "21 Questions". Album je brzo postao multiplatinasti i učinio ga jednim od najprodavanijih repera tog vremena. Sledeći albumi, poput "The Massacre" (2005) i "Curtis" (2007), takođe su bili komercijalno uspešni.

Pored muzičke karijere, 50 Cent je ostvario uspeh i kao glumac, pojavio se u filmovima kao što su "Get Rich or Die Tryin'", "Righteous Kill" i "Southpaw". Takođe je producent i kreator popularne TV serije "Power", koja je stekla veliku popularnost.

Osim toga, 50 Cent je poznat po svojim poslovnim poduhvatima. Osnovao je sopstvenu izdavačku kuću "G-Unit Records", kao i liniju odeće "G-Unit Clothing Company". Takođe je ostvario značajan profit od svoje investicije u "VitaminWater", koji je kasnije prodat kompaniji Coca-Cola.

foto: Profimedia

Odrastanje u kandžama opijata

Džekson je rođen 6. jula 1975. godine u opštini Kvins u Njujorku, a odgajala ga je njegova majka Sabrina u južnoj Jamajci. Bila je diler droge, a preminula je u požaru, kada je čuveni reper imao samo godina. Nakon dosta godina, muzičar je otkrio da je, čak, bila i lezbejka. Pošto ga je pre smrti majke i otac napustio, brigu o njemu preuzeli su baka i deka.

Počeo je da se bavi boksom sa oko 11 godina, a kada je imao 14, komšija je otvorio boksersku salu za lokalnu omladinu.

„Kada nisam ubijao vreme u školi, sparingovao sam u teretani ili prodavao krek na traci“, sećao se Džekson.

Kada je imao 12 godina, Džekson je počeo još ozbiljnije da diluje narkotike. A nakon brojnih problema sa zakonom, odlučio je da promeni život iz korena.

foto: profimedia

Džekson je usvojio nadimak „50 Cent“ kao metaforu za promenu. Ime je inspirisano Kelvinom Martinom, pljačkašem iz Bruklina iz 1980-ih.

"Govori sve što želim da kaže. Ista sam osoba kao 50 Cent. Obezbeđujem sebe na bilo koji način," istakao je reper svojevremno.

Buran ljubavi život

50 Cent je nedavno raskinuo vezu sa fitnes isnstruktorkom Džamirom Hejns, poznatijom kao Kuba Link.

Ona je veoma emotivno istakla da je muzičar bio i još uvek jeste, a verovatno će uvek biti ljubav njenog života, ali ga je ostavila jer je bio "previše moćan u krevetu za nju", šta god da je time želela da kaže.

Romansa između repera i preduzetnika 50 Cent-a i njegove devojke Džamire „Cuban Link” Hejns bila je prilično zanimljiva. Posebno zato što je reper u toku ove veze bio mnogo više okrenut javnosti nego ikada ranije. Onog trenutka kada je par objavio svoju ljubav, njihova veza je postala zabavna i nezaboravna saga - od njihovih prvih nagoveštaja ljubavi do TikTok video zapisa. Međutim, nakon njegovog novogodišnjeg obećanja da će praktikovati apstinenciju, bilo je jasno da je svemu došao kraj, a sada nam je ona otkrila i zbog čega.

foto: profimedia

„50 Cent i ja smo se počeli da se zabavljamo nakon što mi je javno izjavio ljubav na dodeli "Soul Train Music Avards". Sećam se kada sam prvi put razgovarala sa njim, bilo je magično. Ubrzo je bio moj rođendan, ovaj neverovatni momak mi je tada ispunio celu kuću sa mojim omiljenim cvećem", prisetila se Džamira i dodala:

"On je zaista džentlmen i veoma je velikodušan i ljubazan. Ono što je ubilo našu vezu jeste to što se odvijala previše brzo i pod budnim okom javnosti. Ali ono što me je nateralo da ga ostavim je to što je bio previše jak i moćan da bi mogla da se nosim sa njim u krevetu. Međutim 50 Cent je bio i još uvek je ljubav mog života i priznaću to bez ikakvih rezervi." Složićemo se da smo svi poprilično šokirani izjavom lepe kubanke.

Grub otac

Reper je poznat kao neko kome nije strano da bude akter javnih svađa i da govori šta misli. Ali, pokazao je pravu brutalnost kada je na Tviteru najavio da se odriče sina Markusa.

Spor između muzičara i njegovog sina Markisa tema je koja se već duže vremena provlači kroz medije. Nikada nisu izgradili odnos i reper navodno ne gaji nikakve očinske osećaje prema sinu, te mu je zapretio kako će da ga izbaci iz testamenta.

foto: Profimedia

50 Cent je javno pisao i govorio ružne stvari o sinu i poručio mu da ne želi ništa više da ima sa njim.

"Nemam više sina. Neću ništa da imam sa tobom. Nemoj nikada više poruku da si mi poslao," napisao je reper tada.

Nakon toga nije postala retka pojava da se 50 i Markus “potkače” po emisijama i društvenim mrežama.

Prava drama je nastala kada je reper u jednom intrevjuu rekao da bi pre “udomio” kolegu repera Takešija iako je “cinkara”, nego svog sina kojeg je uporedio sa zmijom i pritom istakao da ga je “nekad voleo”. Navodno je do raskola između oca i sina došlo zbog toga što je 50 Cent smatrao da Markusova mama koristi sina kako bi izvukla novac od njega, a Markus je stao na njenu stranu.

(Kurir.rs/Stil/J.M.)

Bonus video:

01:25 POZNATA GLUMICA NAMESTILA KOLEGINICI, STAVILA TUĐ NOVČANIK U NJENU TORBU! Skandal pred predstavu: Ovo su uradili kada su saznali!