SESTRA ILONA MASKA U VELIKOM PROBLEMU: Otvoreno rekla šta mora da TRPI ZBOG BRATA MILIJARDERA, ovo je ISTINA o njihovom odnosu

Vlasnik društvene mreže Iks, kontroverzni milijarder Ilon Mask (53), oduvek je privlačio pažnju medija i javnosti, a mnogi ne znaju da ima brata i sestru.

Ko je sestra Elona Maska?

Reč je o Toski Mask, ima 49 godina i najmlađa je od troje braće i sestara. Ona je po profesiji reditelj i izvršni producent i suosnivač je Passionflik-a, platforme za striming nalik Netfliksu koja nudi samo ljubavne filmove, a postoji od 2017.

Ona je zaradila neto vrednost od 170 miliona dolara zahvaljujući svom radu, a jednom je otkrila da joj ljudi često naplaćuju više za svoje usluge nego što bi trebalo jer pretpostavljaju da sve plaća njen najstariji brat. Ona tvrdi da nije tako. Prethodno je rekla da je svoj račun naduvala za dodatnih 20.000 dolara dok je tražila lokacije za novi film.

„Lokacija je trebalo da košta 5.000 dolara, ali kada su čuli moje ime i pretpostavili da sam bogat, odlučili su da mi naplate 25.000 dolara. To baš i nije fer, zar ne?“, rekla je ona za Dejli mejl.

Ona je dodala da ljudi često pogrešno pretpostavljaju da su Muski rođeni bogati. Prema njenim rečima, Elon Musk je svoje bogatstvo stvorio u potpunosti sam. Na pitanje da li joj brat finansijski pomaže, Toska je rekla da je mač sa dve oštrice da kaže da li joj je brat na bilo koji način pomogao.

„Ako kažem ne, ljudi će reći da me on uopšte ne podržava, a ako kažem da, misliće da je on sve platio“, objasnila je ona i njenu braću u Južnoj Africi , Mej (76), koja je u svojim memoarima iz 2019. opisala svoje iskustvo samohrane majke koja je pobegla iz nasilnog braka i imala finansijskih poteškoća.

Toska je u intervjuu rekla da su ona i njena braća nasledili snažnu radnu etiku od svoje majke, koja je 1979. radila pet poslova da bi izdržavala svoju decu.

„Ima ljudi koji veruju da smo imali mnogo novca dok smo odrastali, ali to nije tačno. Nakon što su se moji roditelji razveli, mama, braća i ja smo bili zajedno i nismo imali novca... Iako su to bila stvarno, stvarno strašna vremena, trudim se da se ne fokusiram na njih jer to nikuda ne vodi. Imala sam neverovatnu majku koja se brinula o meni i sjajnu braću“, zaključila je ona.

