TAMARA DRAGIČEVIĆ IZAŠLA IZ PORODILIŠTA: U bolnicu otišla iz noćnog provoda, a evo kako izgleda samo nekoliko dana posle porođaja

Glumica Tamara Dragičević, koja je pre nekoliko dana rodila sina Borisa, izašla je iz porodilišta, te se odmah, zajedno sa suprugom i kolegom Petrom Benčinom javila na Instagramu i pokazala kako porodično provode vreme.

Benčina je na Instagramu objavio snimak na kome se vidi kako on i njegova supruga, koja je rodila njihovo treće dete, ispijaju piće na terasi i uživaju, a u jednom trenutku je u kadar upao njihov stariji sin koji je trčkarao.

foto: Instagram/petarbencina

Glumac je, inače pre nego što je Tamara izašla iz porodilišta, objavio fotografiju svoje supruge sa sinom s prozora porodilišta, dok je glumica objavila snimak na kome joj suprug maše s parkinga.

foto: Instagram/petarbencina

Podsetimo, Tamara Dragičević i Petar Benčina već imaju dvoje dece, ćerku Stašu i sina Lazara, a trećem sinu su dali ime Boris.

Inače, Tamara Dragičević je u porodilište otišla nakon provoda, a to je otkrio njen suprug.

"Jutros negde oko pola 4 posle izlaska u grad svratili smo do "Dragiše Mišovića"... Ti si neverovatna", napisao je presrećni muž i otac uz fotografiju iz čekaonice.

foto: Instagram/petarbencina

Tamara je nedavno govorila o roditeljstvu.

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je Tamara tada za "Novu".

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

01:03:06 REALNA PRIČA TAMARA DRAGIČEVIĆ