PREMINUO DŽO IGAN: Osnivač čuvene grupe umro u 77. godini

Džo Igan, koji je sa Džerijem Rafertijem bio suosnivač grupe Stealers Wheel i koji je pevao hit "Stuck in the Middle with You", preminuo je 6. jula. Imao je 77 godina. Vest je objavljena na zvaničnoj Fejsbuk stranici pokojnog Rafertija, ali nisu navedeni detalji, piše Deadline.

"Veoma tužna vest da je druga polovina Stealers Wheel-a, Džo Igan, mirno preminuo juče popodne sa svojim najbližima oko sebe“, stoji u objavi na stranici koju vodi Rafertijeva ćerka Marta. „Uvek ćemo ga pamtiti kao slatku i nežnu dušu. Neka počiva u miru."

Igan, koji je prvobitno sanjao da postane fudbalska zvezda, i Raferti su se upoznali kao tinejdžeri na akademiji Sent Mirin u svom rodnom gradu Pejsliju u Škotskoj i osnovali Stealers Wheel početkom sedamdesetih.

Par je bio koautor i obojica pevali glavne deonice za pesmu "Stuck in the Middle vith You", koja je dospela u Top 10 u SAD i Velikoj Britaniji i na kraju prodata u više od 2 miliona primeraka. Njegov uspeh potisnuo je istoimeni debi album grupe A&M Records na 50. mesto na Bilbord 200.

Pesma je ponovo oživela kada je predstavljena u ključnoj sceni debitantskog filma Kventina Tarantina, "Ulični psi" ("Reservoir Dogs").

"Stuck in the Middle with You“ se takođe pojavio u desetinama filmova i TV emisija tokom decenija koje su usledile.

Rođen 18. oktobra 1946. Igan je objavio par solo albuma, "Out of Nowhere" (1979) i "Map" (1981), ali nijedan nije bio na listi.

Raferti je otišao ubrzo nakon prvog albuma grupe da bi se fokusirao na solo karijeru. Nastavio je da ima multiplatinasti album sa "City to City" iz 1978. godine, na kojem se nalazi svetski hit "Baker Street", zajedno sa hitovima "Right Down the Line" i "Home and Dry".

Raferti i Igan su decenijama ostali u kontaktu uprkos tome što se nikada nisu ponovo ujedinili. Raferti je umro 2011. godine.

