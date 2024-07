ZA SINA BREDA I ANĐELINE KAŽU DA ĆE BITI BOLJI FRAJER OD OCA: Već je viši od njega, ime je dobio po dedi, a evo kako izgleda

Paparaci su "uhvatili" Anđelinu Džoli na ulicama Los Anđelesa dok je obavljala kupovinu u jednoj prodavnici za kućne ljubimce, a glumica je bila u društvu najmlađeg sina Noksa. I dok ostalo petoro dece holivudske dive često mogu da se vide u javnosti, to nije slučaj i sa Noksom - ovo je prvi put posle tri godine da je fotografisan.

Anđelina Džoli je za ovu priliku izabrala elegantnu, jednostavnu kombinaciju - crno odelo ležernog kroja i belu, pamučnu majicu. Izdanje je zaokružila kožnim čizmama sa blok petom i modernim naočarama za sunce.

foto: Terma, SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

S druge strane, Noks Džoli Pit, koji će za nekoliko dana napuniti 16 godina, izabrao je skroz sportski, opušten stajling - crni šorts, krem majicu i bele patike.

Tinejdžer je i te kako porastao otkako je poslednji put viđen u javnosti, a to je bilo 2021, kada je zajedno sa braćom i sestrama majci pravio društvo na londonskoj premijeri filma "Eternals".

foto: Terma, SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Noks, kao uostalom i njegove biološke sestre Vivijen i Šajlo, ne liči ni na jednog roditelja specifično, već je njihov savršen miks i ima lik kako na Anđelinu, tako i na oca Breda Pita.

Podsetimo, on je rođen 12. jula 2008. godine, on i Vivijen su blizanci. Ime je dobio po Bredovom dedi Halu Noksi Hilhausu, a odmalena je bio izrazito vezan za svog oca. Na najvećem broju fotografija iz detinjstva Noks je upravo u očevom naručju ili ga drži za ruku, a otac i sin su u tim danima često imali i identična modna izdanja.

foto: Profimedia

Interensatno je i da je Noks jedino od šestoro Bredove i Anđelinine dece koji se nikada nije oglašavao o raskolu svojih roditelja, niti je otvoreno stao na neku stranu. Takođe, za razliku od ostale dece, on još uvek nije izrazio želju da se odrekne očevog prezimena.

Inače, pre nekoliko nedelja obelodanjeno je da Pit ni sa jednim svojim detetom nije u dobrim odnosima, a izvori bliski slavnom 61-godišnjaku tvrde da ga to dovodi do očajanja i da je za njega uloga oca neopisivo važna.

foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ovo je rezultat knjiškog primera uticaja jednog roditelja na to da se zamrzi drugi i to je izvor ogromne tuge u njegovom životu. Tu su godine i godine Anđelininih priča i ponavljanaj tih lažnih priča o Bredu i realnost je takva da je ona otuđila decu od oca i istina je da ga to veoma uznemiruje. On brine o svima njima. To je poražavajuće", rekao je izvor.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S.)

