SRPKINJA HOLIVUDSKOG NEŽENJU ODVELA PRED OLTAR: Slavni glumac zbog Sandre prešao u PRAVOSLAVLJE, a decu tera da NAUČE SRPSKI

Čuveni holivudski zavodnik i šarmer Kristijan Bejl nosi titulu najpoznatijeg srpskog zeta. Slavnog umetnika osvojila je lepa srpkinja Sandra poznatija kao Sibi Blažić.

Njihova romansa je jedna od najpoznatijih u Holivudu, a počela je kao filmska priča zahvaljujući glumici Vinoni Rajder, koja ih je spojila.

foto: Profimedia

Ovaj poznati par je praćen širom sveta, a posebno je zanimljivo što je Sibi Blažić srpskog porekla. Zbog nje je holivudski glumac promenio mišljenje o braku.

Stao na ludi kamen

Naime, glumac je odlučio da se odrekne svog statusa "večitog neženje" i obaveže joj se na večnu ljubav, koja traje već 25 godina.

foto: Profimedia

- U mojoj porodici svi su bili razvedeni, pa nisam imao baš zdrave ideje o braku. Onda sam upoznao Sibi i odjednom mi se to učinilo fantastičnom idejom - izjavio je jednom prilikom.

Idilu je u određenoj meri narušila priča da je Bejl navodno prekinuo kontakt sa majkom zbog Sibi jer ona kao i glumčeva sestra nisu podržavali njegovu vezu sa poznatom brinetom. Međutim, par nikada nije potvrdio, a ni demantovao ovu priču, pa ostaje na nivou šuškanja.

Promenio veru zbog nje

Kristijan Bejl je nakon što je upoznao Sibi čije je pravo ime Sandra Blažić, prihvatio pravoslavnu veru. Pre 18 godina dobili su ćerku Emelin, a 2019. i sina Džozefa. Glumcu je bilo važno da njihova deca znaju i srpski jezik.

foto: Profimedia

- Moja supruga je neverovatno jaka žena. Snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to dosta zavisi od uloge za koju se spremam, ali mojoj Sibi se to sviđa. To možete da gledate na dva načina - s jedne strane neko bi rekao 'jadna žena, sigurno joj nije lako da se nosti sa tim', a s druge strane možete da joj zavidite i kažete 'kakva srećnica, u isto vreme može biti s toliko različitih muškaraca - rekao je svojevremeno glumac.

Ko je Sibi Blažić?

foto: Profimedia

Ova poznata lepotica je glumica, šminkerka, bivša manekenka i kaskaderka. Rođena je 1970. u Čikagu. Njeni roditelji Slobodan Blažić i Nadežda Topalski su iz Beograda, a pre nego što su se preselili u SAD venčali su se na Vračaru

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:33 Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac