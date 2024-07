"KAD ME STIGNE TUGA..." Naša čuvena glumica se 10 godina borila ZA POTOMSTVO, a onda se nakon 22 godine braka RAZVELA U TAJNOSTI

Anita Mančić (55) deset godina vodila je veliku bitku za potomstvo i o tome je oduvek javno govorila kako bi pružila podršku drugim ženama koje prolaze kroz isto.

Glumica je sa suprugom Bojanom bila u braku 22 godine, a onda je u septembru prošle godine odjeknula je vest da su se razveli.

Kako se pisalo, Bojan je brzo nastavio dalje, pa i se verio drugom ženom.

foto: Ana Paunković

Inače, Anita i Bojan dugo su se borili za potomstvo.

- Deset godina vodila sam tešku borbu da postanem majka, nažalost bezuspešno. To je veliki atak na organizam. Telo je počelo da se buni, zato sam odustala od te borbe. Razmišljala sam i da usvojim dete - rekla je ona jednom prilikom.

Glumica je uspela da prebrodi težak period, da se fokusira na druge stvari i ipak pronađe sreću.

foto: Marina Lopičić

- Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive s tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive s tim, što je strašno... Postoje oni koji ne ostavljaju svoju decu, ali ih zlostavljaju ili deca maltretiraju roditelje.. I to je strašno, ali to je život. I ovo je život i može da bude lep. Kad me stigne tuga, ućutim se da je preživim. Kad bih zbog nekih stvari počela da plačem, nikad ne bih prestala. Zato ne počinjem - ispričala je za "Blic ženu".

Anita: "Nemam problem da govorim o intimi"

Proslavljena umetnica oduvek je isticala da je svoju priču delila javno jer je smatrala da vantelesna oplodnja ne treba da bude tabu tema.

foto: Marina Lopičić

- Nemam problem da govorim o intimi ukoliko to ima smisla. Recimo, ja sam govorila o veštačkim oplodnjama kad je to bio tabu, iz potrebe da podelim taj problem sa ženama koje su u istoj situaciji kao i ja, a nemaju dovoljno informacija o tome. Ima li veće intime? Pre deset godina otvoreno sam govorila da je normalno da žena i muškarac ne mogu da imaju decu i da je normalno da se na tome radi, da je medicina napredovala i da ima rešenja za to - ispričala je Anita ranije za "Story" i dodala da je dobila mnogo mejlova i poruka od žena koje su se na isti način borile za potomstvo.

