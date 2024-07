CEO VIMBLDON JE GLEDAO U NAJZGODNIJU ŽENU NA SVETU: Pokazala kako jednostavno može biti MOĆNO i zasenila sve na tribinama (FOTO)

Nikol Šerzinger bila je prava atrakcija na Vimbldonu. Ispratile su je oči gledalaca na tribinama, ali i fotografa.

Američka pevačica pratila je s tribina meč između Eme Radukanu i Ane Kalinskaje i sve vreme je pažljivo posmatrala igru.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Pojavila se u uskoj beloj haljini koja je pratila liniju tela, a autfit je učinila efektinijim zlatnim i srebrnim nakitom, malom crnom torbicom i sunčanim naočarama. Ovaj put uz nju nije bio njen verenik Tom Evans.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Nikol i šest godina mlađi škotski igrač ragbija Tom Evans upoznali su se 2019. godine, kada je on učestvovao u šouu "The X Factor: Celebrity" s bendom Try Star. Verili su se prošle godine na Havajima.

Nedavno su zajedno proslavili njen 46. rođendan povodom kog je Nikol počastila fanove fotografijom u bikiniju.

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

00:07 Đoković trenirao sa Sinerom pred Vimbldon