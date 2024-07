ČUVENI GLUMAC SA 60 GODINA IZGLEDA BOLJE NEGO U DANIMA NAJVEĆE SLAVE: Borio se sa zavisnostima, a onda se digao IZ PEPELA (FOTO)

Foto: GARRETT PRESS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Rob Lou je osamdesetih godina bio velika zvezda, nakon čega se suočio s borbom s raznim zavisnostima, ali je uspeo da se vrati na pravi put.

Početkom jula, na proslavi Dana nezavisnosti, glumac Rob Lou uhvaćen je kako bez majice obeležava ovaj bitan dan za Amerikance i tom je prilikom je pokazao svoju neverovatnu fizičku građu, posebno s obzirom na to da ima 60 godina.

Glumac je uživao na plažama Kalifornije, a opuštao se skakanjem s broda.

Rob je bio u društvu dvojice sinova, Meta (31) i Džona (29), koje je dobio sa suprugom i šminkerkom Šeril Berkof, s kojom se venčao 1991. godine.

Glumac je 60. rođendan proslavio velikom zabavom u martu ove godine.

''Volim okrugle rođendane jer je to prilika za razmišljanje o tome šta ste u životu postigli i šta još želite'', izjavio je za People.

Lou je osamdesetih godina bio tinejdžerska zvezda za kojom su uzdisale obožavateljke širom sveta. Međutim, kako je postajao sve popularniji, s vremenom je, poput mnogih zvezda, postao zavisan od alkohola i opijata. Ipak, uspeo je da se vrati na pravi put i danas izgleda bolje nego ikad.

Glumac je 2019. godine dao intervju za In magazin, u kom je otkrio tajnu fantastičnog izgleda.

"Prilazi mi mnogo muškaraca i to pita. Nizak unos ugljenih hidrata i vežbanje. Kad pravilno jedeš, to pomaže spavanju i vežbanju. Jako sam aktivan, uvek nešto radim. Ništa revolucionarno, ali nekad je to teško ostvariti", priznao je tada.

