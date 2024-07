DANIJELA ŠTAJNFELD I BRANISLAV LEČIĆ SE PRVI PUT SUOČILI NA SUDU: Glumica pokrenula privatnu tužbu protiv kolege!

Glumica Danijela Štajnfeld pokrenula je privatnu krivičnu prijavu protiv kolege glumca Branislava Lečića zbog javne uvrede.

U Prvom osnovnom sudu danas je održano prvo ročište. Reč je o privatnoj tužbi, a koja se odnosi na javne uvrede koje je Lečić izneo o njoj.

Kako je za Blic TV rekla advokatica Sofija Ilić, okrivljeni Branislav Lečić je gostujući u televizijskim emisijama govorio neistine o njenoj klijentkinji što predstavlja uvredu.

To je privatna tužba koju je moja klijentkinja podnela protiv Branislava Lečića koji je gostovanjem u TV emisijama na televizijama sa nacionalnom frekvencijom izneo određene neistine koje predstavljaju uvrede. U ovom trenutku neću davati dalje izjave jer je postupak u toku - rekla je advokatica.

Lečić govorio o periodu kada ga je Štajnfeld optužila za silovanje

Glumac Branislav Lečić je istakao da je prošao kroz veoma težak period kada je bio anatemisan kao silovatelj. O svemu tome pričao je tokom gostovanja na Kurir televiziji

- Saznao sam posle da je bio u ozbiljnom škripcu što se tiče psihičkih stvari i što se tiče nekih konkretnih stvari. Da li je u pitanju bila kocka i dugovi, ne znam. Potpuno je svejedno kako čovek gubi poverenje u živort o odluči da zakorači u nešto drugo. Ja ću vam dati svoj primer, meni se desilo nešto strašno, a to je da me je neko anatemisao da sam siledžija. I za to vreme čekanja, pošto sam ja čovek koji veruje u činjenice i istinu, a ne u utiske i odraze istine, bio sam u situaciji da hodam po ivici smisla i besmisla. I bilo je jako lako da se padne u besmisao - govorio je glumac pre dve godine.

Snimak koji je Danijela Štajnfeld objavila podigao je buru u javnosti

Glumica, koja je na vrhuncu karijere odlučila da ode za Ameriku, mnogo godina kasnije govorila je o tome zašto je napustila našu zemlju i kroz dokumentarni film, kao autorka i učesnica, otkrila da ju je silovao "moćnik iz filmske industrije".

Mediji su prethodno preneli da je Danijela tajno snimila razgovor sa čovekom koji ju je silovao i to bi mogao da bude krucijalni dokaz ako bude bilo suđenja.

U trejleru filma "Zaceli me" na nekoliko sekundi se pojavljuje Danijela dok se nekom poverava preko laptopa u video-pozivu.

Nakon što Danijela pita nepoznatog muškarca seća li se da je plakala i da nije želela da ostane nasamo s njim, da se oseća ugroženo, da je govorila "ne", on je odgovorio:

"Mogu da razumem, ali to je velika greška! Moje iskazivanje nežnosti nije izraz nepoštovanja, to je tvoje dostignuće! To je za čast, a ne za osećaj ugroženosti. Iskreno ti govorim. Kao da bih stavio ku*ac u neku koju ne poštujem? Da ponižavam, da potcenjujem? Naprotiv, to radim sa osobom koja zaslužuje moju naklonost! Imaš li ti pojma ko sam ja", pita je silovatelj na kraju.

"Znači da ne poštuješ moje ne?", čuje se da pita Danijela.

"Ne funkcioniše baš sve tako. Ako ti ja kažem da, onda da. Ako ti kažem ne, onda ne. To je bila jedna nepredviđenost", govorio je glumac.

"Ne mogu da imam komentar na jednu tako osetljivu temu, dok iz Tužilastva ne dobijem poziv i ne dobijem crno na belo da me je optužila za takvu stvar", rekao je glumac.

