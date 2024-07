TAMARA DRAGIČEVIĆ NAPUSTILA PORODILIŠTE: Prizor iz njenog doma oduševiće vas - ovako je GLUMIČINA ĆERKA reagovala na dolazak bebe

Glumica Tamara Dragičević početkom meseca na svet je donela sina Borisa, a sada zajedno sa mališanom i ćerkicom Stašom, kao i sinom Lazarom uživa u fazi privikavanja.

Novi član porodice stigao je kući, a starija sestra već uživa u vremenu provedenom sa njim. Tamara je ponosno podelila jedan porodični momentat na društvenim mrežama pokazavši kako se malena Staša brine o najmlađem članu porodice Dragičević-Benčina.

Tamara je nedavno govorila o roditeljstvu.

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je Tamara tada za "Novu".

Podsetimo, Tamarin suprug i kolega Petar Benčina tik pred rođenje njihovog trećeg deteta podelio je veoma zanimljiv kadar iz porodilišta.

"Jutros negde oko pola 4 posle izlaska u grad svratili smo do "Dragiše Mišovića"... Ti si neverovatna", napisao je presrećni muž i otac uz fotografiju iz čekaonice.

