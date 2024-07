TEŠKE VESTI U KUĆI KARDAŠIJANOVIH: Majka slavnih milijarderki PREPUŠTENA LEKARIMA, Kajli VAN SEBE i ne prestaje da PLAČE (VIDEO)

Nakon što su lekari otkrili da ima tumor na jajniku, Kris Džener (68) podvrgnuta je hiruškoj proceduri uklanjanja materice - histerektomiji. Majka slavnih milijarderki je u najnovijem trejleru za predstojeću sezonu porodičnog rijaliti šou programa, kroz suze podelila vesti sa svojom decom.

"Pronašli su mi cistu i mali tumor", rekla je Kris, nakon čega je Kajli Džener briznula u plač.

Kris je otkrila da su joj lekari savetovali uklanjanje jajnika i materice.

foto: Printscreen/Instagram

"Ići ću na histerektomiju. Počelo je samo kao uklanjanje jajnika, a onda sam danas dobila telefonski poziv. Našli su nešto, mi smo tu da to popravimo. Veoma sam emotivna zbog toga, jer kad si mlad, počneš da pričaš o tome da želiš porodicu. To je bilo sve o čemu smo pričali bukvalno 40, 50 godina. Dakle, evo sad opet pričamo o tome i to je druga strana procesa," rekla je Kris, dok su Kim i Kloi pokušale da razvesele svoju mamu tako što su joj priredile zabavu uoči njene operacije.

Simptomi tumora na jajniku

Tumor jajnika je bolest koja se najčešće razvija kod žena koje su prošle kroz menopauzu (obično kod starijih od 50 godina). Jajnici su par malih organa u ženskom reproduktivnom sistemu koji sadrže i oslobađaju jaje jednom mesečno (ovulacija). Zanimljivo je da različite vrste raka jajnika utiču na različite delove jajnika. Najčešći tip je epitelni tumor jajnika, koji pogađa površne slojeve jajnika.

Međutim, tumor jajnika može da utiče na žene svih uzrasta. Njegovi simptomi mogu da budu slični simptomima drugih bolesti, tako da često može da bude teško da se prepoznaju. Lekari veruju da treba obratiti pažnju na rane simptome kao što su uporna nadutost, bol u karlici i donjem delu stomaka, kao i otežano jedenje. Ukoliko se primete ovakvi simptomi, preporučuje se konsultacija sa lekarom koji može dalje da usmeri pacijenta.

Obično je veća verovatnoća da će pacijenti iskusiti simptome kada se bolest proširila izvan jajnika, obično na limfne čvorove izvan abdomena, kožu, jetru, slezinu, tečnost oko pluća, creva ili mozga. U ovoj kasnijoj fazi, tumor jajnika može da bude teži za lečenje, ali je i dalje moguće. Samo u ranom stadijumu raka jajnika, kada je bolest ograničena na jajnik, veća je verovatnoća da će lečenje biti uspešno.

(Kurir.rs/Mondo/J.M.)

