NAŠA POZNATA NOVINARKA UNUKA JE JOVANKE BROZ: Bila je uz nju u najtežim danima, nagledala se svega, a onda srela LJUBAV ŽIVOTA

Jovanka Broz, čuvena nekadašnja prva dama Jugoslavije, ostala je upamćena po čvrstom stavu, oštroumnosti i besmrekornom modnom ukusu.

Naime, poznata je činjenica da sa Titom nije imala dece, ali je obožavala unuke svoje sestre, te je njene potomke gledala kao svoju decu. Upravo oni su bili uz nju do kraja života, kada je proživljavala najteže dane. Međutim, malo ko zna da je Jovanka, zapravo, baba-tetka poznatoj novinarki Gordani Uzelac.

foto: Privatna arhiva

Poznato TV lice godinama nas izveštava o svim najbitnijim događajima iz zemlje i sveta, a čini se da je čvrst i nepokolebljiv karakter nasledila upravo do Jovanke. Vreme koje je provodila sa njom bilo joj je omiljeno, te je neretko sa svojom rođakom pričala o periodu kada je bila na čelu biše Juge zajedno sa Titom.

I Gordana je veoma posvećena svom poslu, te ističe da je veoma ponosna na sebe, ali ističe da se iza svih uspeha krije veliko odricanje, trud i danonoćni rad.

foto: imago stock&people / imago stock&people / Profimedia

"Moje odricanje je bilo privatan život koji ne postoji, ali se ne žalim. Ceo svoj život sam posvetila pričama, izveštajima i novinarskom poslu. Ponosna sam na sebe, jako, jer sam sve svoje snage uložila u ovaj rad. Sve se to isplatilo, moji roditelji su ponosni," rekla je Gordana i dodala:

"Nije lako, nagledamo se mi svega i svačega, neretko nailazimo i na osudu, ali mnogo je više onih koji nas potapšu po ramenu, pruže ruku, upute lepu reč za sve ono što uradimo. Takve stvari me čine hrabrom i spremnom. A i adrenalin čini svoje. Dobar novinar-istraživač faktički ne može da funkcioniše bez adrenalina. On je uvek prisutan, dodatno te stimuliše, gura napred, ubija strah ukoliko postoji."

foto: Printscreen

Za sva dosadašnja dostignuća odlikovana je odlikovao srebrnom medaljom za zasluge. Veliku podršku ima od svoje porodice, a posebno je bliska sa sestrom Marijom, te često zajedno i putuju, mada uloga tetke joj je nešto posebno.

Ljubav sa zgodnim pilotom

Gordana, iako je godinama na malim ekranima, uspela je u tome da privatni život sačuva samo za sebe. Tako je sve iznenadila činjenica kada je progovorila pre par godina o pilotu koji joj je ukrao srce.

"Ovo je prvi put da govorim o svom privatnom životu i da predstavljam svog partnera i, iskreno, imam tremu. Prvi put u svojoj karijeri. Što se uklapanja tiče, to je proces koji još uvek traje, budući da je Đorđe pilot i da dosta leti, a ja sam stalno na terenu. Još jednom se potvrđuje stara i dobro poznata činjenica – ako se nešto želi, sve je moguće. Vremena za ljubav i društveni život moramo imati jer svedenost na posao nije dovoljna za osećaj potpune ispunjenosti," rekla je za "Story".

foto: Privatna Arhiva

Ima osećaj kao da ih je sudbina spojila.

"Mi se šalimo i kažemo da smo se upoznali na nebu. Tačno je, išla sam na jedan put, čak sam htela to putovanje i da izbegnem jer mi se nije išlo, međutim, sudbina je htela drugačije. Inače oko sebe nikog ne vidim, ali kada sam prvi put videla Đorđa, pošto mi je poželeo dobrodošlicu kao kapetan na tom letu, bila je to ljubav na prvi pogled, zaista. Evo, dok vam ovo govorim, Đorđe klima glavom i potvrđuje. Bila je to obostrana zaljubljenost u trenutku. Znam da je ljubav kompleksna emocija, osećanje prepuno različitih nijansi koje zahteva temeljno poznavanje druge osobe, ali oboje verujemo da idemo ka tome. Što se više upoznajemo, veza među nama postaje čvršća," dodaje Gordana pa nastavlja.

foto: Privatna Arhiva

"Osvojili smo jedno drugo pogledom i osmehom. I ne prestajemo da osvajamo jedno drugo. Đorđe kaže da sam ga osvojila svojim stavom, ljupkošću i energijom. Drago mi je što sam srela muškarca koji nije površan u pristupu ženama, mnogi u tome ostaju večiti dečaci. Osvajanje je, u nekom mom prevodu i razumevanju u ovom kontekstu, raspolaganje energijom da iznenadite partnera, elan, lakoća da u trenutku i bez mnogo mozganja promenite plan jer ste zajedno došli na neku sjajnu ideju. Suprotnost umoru i bezvoljnosti. Odsustvo straha da otkrivate svoj karakter osobi do koje vam je stalo. Nemate straha da ćete je razočarati," govorila je voditeljka.

U ljubavi uživaju već tri godine, a Đorđe je i zaprosio na bajkovit način dok su večerali na plaži.

(Kurir.rs/Stil/J.M.)

Bonus video:

01:42 MORAMO DA ISPOŠTUJEMO GLEDAOCE Voditeljka u teretani pokazala izvajanu figuru: Kada čujete šta jede, PAŠĆETE U NESVEST!