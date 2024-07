GLUMICA U OPANCIMA MUZE KRAVE I VOZI TRAKTOR! Milica je rođena i odrasla na Kosovu, završila je 2 fakulteta i ponela titulu MISICE

Glumica Milica Tomašević trenutno je jedna od najpopularnijih, slavu je stekla u seriji "Igra sudbine", poreklom je sa Kosova i obožava svoje rodno selo.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

Ova umetnica koju je publika zavolela i kao Jovanku Broz završila je dva fakulteta.

- Razmišljala sam o arhitekturi, ali je izbor pao na ekonomiju, pa sam uporedo sa onim za glumu polagala prijemni i za ekonomski fakultet i bila prva na rang listi. Onda sam odlučila da završim i jedne i druge studije i bila prinuđena da se snalazim, po tri meseca sam provodila kod kuće i u Beogradu i nekako uspevala da uvek sve uklopim. Bilo je teško, ali sam izdržala, a sad mi ekonomija dobro dođe da se snađem. Čak me i kolege često pitaju za ekonomski ili bankarski savet - rekla je ranije Milica za magazin "Gloria".

Sa 13 spakovala kofere

foto: Damir Dervišagić

Popularna umetnica rođena je u Zubinom Potoku na Kosovu i Metohiji, gde je provela detinjstvo, a ponela je i titulu Mis Kosova. Sa 13 godina je došla u Beograd, gde je upisala srednju školu.

- U Beograd i dom za srednjoškolce ‘Jelica Milovanovic’ sam došla sa 13 godina i tek sada mogu da shvatim težinu odluke, hrabrost i odgovornost roditelja, posebno majke, da me u tim godinama puste tako daleko od kuće - rekla je za Novu.

Opanci na noge, pa u štalu

foto: Pritnscreen/Instagram

Naime, ona je jednom prilikom želela da svojim pratiocima na Instagramu prikaže kako izgleda život na selu u njenom rodnom mestu, pa je svaki trenutak zabeležila i objavila na društvene mreže.

Glumica je navukla opanke, pa krenula da radi seoske poslove. Muzla je krave, hranila živinu, čistila štalu i očigledno se odlično snašla. Čak se fotografisala i na traktoru, a objavom je oduševila sve.

- To je moje selo južno od Ibra, put Peći. Selo me je uvek privlačilo i ono me vezuje za detinjstvo iz kojeg crpim inspiraciju. Tamo sam kao mala provodila dosta vremena. Svaki častan posao je je posao kojim bi trebalo da se ponosimo, nikako stidimo. Posao u kome smo mi mi, kada i nakon silnog umora možemo da zaspimo mirno, jer nam je savest čista i znamo da nikome nismo ništa loše uradili - objasnila je za Novu

