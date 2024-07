NINA SENIČAR DOBILA DRUGO DETE SA HOLIVUDSKIM GLUMCEM: Platila mu večeru, odmah hteo da je ženi, sada živi san u LUKSUZNOJ VILI

Manekenka i glumica Nina Seničar na svet je juče donela drugo dete - sina kome je sa mužem Džej Elisom dala ime Noa Grej.

Ova slavna lepotica dugo živi na na dve adrese, u Srbiji i u Americi gde se trenutno nalazi njeno porodično gnezdo, a u rodnu zemlju dolazi zbog posla.

Ljubavna priča

Glumica se pre dve godine udala za svog izabranika - glumca Džeja Elisa sa kojim već ima ćerku Noru Grej. Par se zabavljao sedam godina, a sve je počelo slučajnim susretom u baru u Los Anđelesu.

- Ja sam njega zvala na večeru, odvela sam ga na večeru i ja sam je i platila. Imala sam neku drugu ideju kako će se to razviti, ali se nije tako razvilo. Iz razloga što je on imao neku potpuno drugu ideju u glavi. Ako njega pitaš on će reći da kada me je video, rekao je sebi da će da me oženi. Kao što sam rekla ja sam imala totalno drugu ideju u glavi. Mislila sam da će to biti nešto kraćeg roka, a ispostavilo se da će to biti čovek mog života - rekla je glumica gostujući na Kurir televiziji.

Poslovne obaveze su ih često razdvajale, a oni su uspeli da opstanu uprkos svemu. Četiri godine kasnije, tačnije 2019. dobili su ćerku Noru Grej, a nakon toga su upriličili i bajkovito venčanje u Toskani, o kome su pisali svi svetski mediji.

Bajka u Toskani

Ceremoniji o kojoj je pisao ceo svet, prisustvovalo je oko 190 zvanica. Svi svetski mediji tada su pratili ovaj događaj, a prestižni magazin „Vog“ svrstao je njihovo venčanje među 10 najlepših te godine.

- Na samom početku večere zamolila sam sve goste da popiju po čašicu rakije. To je poznato srpsko piće koje je u našoj tradiciji već stotinama godina - rekla je Nina tada za magazin „Vog“.

Luksuz

Njihov porodični dom američki mediji procenili su na vrednost od 4,5 miliona evra. Sve je uređeno po ukusu lepe glumice i voditeljke Nine.

Prema opisu, ova rezidencija ima tri spavaće sobe i jednak broj kupatila, raspoređenih na dva sprata.

