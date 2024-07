NASLEDNIK NAJVEĆIH SVETSKIH ZAVODNIKA JE SAD KAO BESKUĆNIK: Ne liči na sebe, baulja u pocepanoj majici, sve zabrinuo njegov izgled

Mlada zvezda Noa Sentineo uhvaćen je na odmoru kako baulja plažom u pocepanoj plaži, a sve je zabrinuo njegov izgled.

Svetskoj javnosti postao je prepoznatljiv nakon uloge u "Fosterovima", a nosi laskavu titulu nasladnika najvećih holivduskih zavodnika, poput Breda Pita, Toma Kruza, Leonarda Dikaprija.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Trenutno uživa na odmoru sa društvom u omiljenom klubu "55"u Sen Tropeu u Francuskoj.

Baulja po plaži

Međutim, izgledao je tako da su prisutni pomislili da se radi o nekom beskućniku, a ne o velikoj mladoj zvezdi kojoj predviđaju veliku karijeru.

Naime, šetao je po plaži vrlo zbunjeno, neki su njegov hod okarakterisali kao ošamućen, sa sve cigaretom u ustima, dok je na sebi imao pocepanu dugu majicu.

I dok su se njegovi prijatelji pred njim ljubili, Noa je dalovao kao da su mu sve lađe potonule.

Mišići

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sa druge strane, kada se skinuo i pokazao svoje zategnuto telo, zasijao je u potpuno drugom svetlu.

Njegovom šarmu nije odolela ni Stasi Karanikolau, najbolja prijateljica Kajli Džener, a šuškanja o njihovoj romansi su počela da se šire nakon što su primećeni zajedno u provodu u Las Vegasu. Pre nje, ljubio je manekenku Aleksis Ren, sa kojom je bio godinu dana u vezi.

Ko je, zapravo, ovaj perspektivni mladi glumac?

Rođen je 9. maja 1996. godine u Majamiju, a odrastao je u Boka Ratonu. Karijeru je započeo još 2009. godine u porodičnom filmu "The Gold Retrievers". Prva značajnija uloga bila je u ostvarenju "How to Build a Better Boy" (2014).

foto: Profimedia

Kasnije je dobio rolu u pilot komediji "Growing Up and Down" (2014), pre nego što je oživeo lik Isusa Adamsa Fostera, koji ga je vinuo među mlade zvezde, tinejdžeri su ga doslovno obožavali.

Još veći uspeh ostvaruje u Netflix romantičnim komedijama, kao što su: "All the Boys I've Loved Before" (2018), "Sierra Burgess Is a Loser" (2018) i "The Perfect Date" (2019). Godine 2022. glumio je u superherojskom filmu "Black Adam" i Ovena Hendriksa u špijunskoj seriji "The Recruit".

(Kurir.rs/Stil/I.M.)