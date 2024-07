POSLEDNJE REČI ŠENON DOERTI: "Prvi put posle par meseci osećam...", u strahu od OVOGA obratila se svojim fanovima na Instagramu

Iako se godinama borila sa rakom dojke u četvrtom stadijumu, koji je u međuvremenu metastazirao, svetsku javnost šokirala je smrt glumice Šenon Doerti, koju domaća publika najviše pamti kao Brendu Volš iz mega-popularne serije "Beverli Hils".

„Teška srca potvrđujem da je glumica Šenon Doerti preminula“, rekla je njena agentica, Lesli Sloun, stranim medijima.

foto: Profimedia

„U subotu, 13. jula, izgubila je bitku sa rakom, sa kojim se borila dugi niz godina. Odana ćerka, sestra, tetka i prijateljica, otišla je okružena svojim najmilijima i psom Bouvijem. Porodica u ovom trenutku traži privatnost kako bi mogli u miru da tuguju", dodala je.

Šenon je bila poznata po tome što je bila otvorena po pitanju svog zdravlja i što je sa svojih 2.2 miliona pratilaca podelila teške detalje svoje borbe sa opakom bolešću.

Poslednju objavu na Instagramu podelila je pre dve nedelje, a radi se o delu njenog podkasta u kojem je pričala kako se oseća i u kakvom je zdravstvenom stanju.

„Prvi put ne znam koliko dugo ću biti na hemoterapiji i da li će to biti tri meseca ili šest meseci ili ćemo za tri meseca shvatiti da to ne funkcioniše i ponovo promeniti tretman“, kaže Šenon u videu.

Priznala je da joj je novi tretman zastrašujući.

„To nije nešto što mogu da predvidim. To nije nešto što moji doktori mogu predvideti i to je zastrašujuće. Iako je to veliki poziv za buđenje, ima i pozitivnog. Pozitivno je da su se molekularne strukture mojih ćelija raka nedavno promenile", nastavila je ona.

„To znači da postoji više protokola koje mogu da isprobam. Po prvi put posle nekoliko meseci, osećam nadu jer sada postoji toliko mnogo opcija. Nadala sam se i ranije, ali sam se svejedno pripremala," istakla je ona.

foto: Printscreen/Instagram/TheShando

Njeni pratioci ostavili su joj prelepe komentare podrške.

"Pravo lavlje srce. Kakav ratnik. Tvoja legija fanova ti šalje ljubav. Ako je postojao neko ko je direktno pogledao smrt u oči i rekao ne hvala, to si bila ti draga Šenon. Klanjam ti se," napisala je jedna od obožavateljki.

"Hvala ti što i dalje odrastam sa tobom," dodala je druga.

"Hvala ti što hrabro deliš sve sa nama," zaključila je treća.

(Kurir.rs/Story/J.M.)

