ZAŠTO JE SUPRUGA ALEKA BOLDVINA TOLIKO OMRAŽENA? Iako čeka 8. dete, zbog OVIH POTEZA mnogi smatraju da JURI SAMO PARE

Nakon što su prošle skoro tri godine prošle otkako je holivudska zvezda, Alek Boldvin, slučajno upucao kinematografkinju, Halinu Hačins na setu svog nesrećnog vestern filma "Rđa", slučaj je konačno rešen u petak, i glumac je oslobođen svih optužbi, prenosi CNN.

Nakon što je čuo srećne vest, Boldvin se rasplakao u sred sudnice, koji se od početka procesa zbog smrti Haline Hačins, ali i ranjavanja reditelja filma Džeola Souze izjašnjava da nije kriv.

Da su, kojim slučajem, slavnog glumca proglasili krivim, mogao je da dobije kaznu do 18 meseci zatvora.

Posle presude, Boldvin je zagrlio svoju suprugu Hilariju Boldvin, koja je bila na suđenju, a njegova sestra Elizabet Kučler takođe je bila u suzama. Boldvin je potom napustio sudnicu bez razgovora sa novinarima, prenosi Rojters.

Alek Boldvin rođen je 3. aprila 1958. godine u Njujorku. Njegovi roditelji, domaćica Kerolin Boldvin i profesor sociologije i istorije, Aleksander Rae Boldvin Džunior, imali su ukupno šestoro dece – najstariju ćerku Elizabet, zatim Aleka, Danijela, Vilijama, pa Džejn i Stivena.

“Moj otac je bio strog i beskompromisan. Sa šestoro dece, od čega nas četiri dečaka, i malo novca sa strane, kako bi nas namamio, uveo je "program straha". Moja braća i ja znali smo da svaki naš pogrešan korak vodi prema neizbežnim posledi­cama. Ali bio je najpažljiviji čovek na svetu. Kada smo brat Danijel i ja saznali da u obližnjem parku legenda Džim Lučsinger drži časove tenisa, žalili smo se tati da nikad nećemo moći da učestvujemo jer nemamo rekete. Dan-dva kasnije tata je došao sa posla i dao nam umotane rekete i rekao - Ako propustite ijedan čas, ja­ko ću se naljutiti na vas!", ispričao je jednom prilikom glumac.

Zanimljivo je to da su svi sinovi, odnosno četvorica Boldvina, krenuli stopama najstarijeg brata Aleka i oprobali se u glumi. Ipak, on je bio i ostao najuspešniji, kako po broju uloga, tako po osvojenim nagradama.

Suprug najomraženije žene i otac 8. dece

Glumac je u braku sa Hilari, američkom instruktorkom joge, preduzetnicom i autorkom podkasta. Suosnivač je lanca joga studija sa sedištem u Njujorku pod nazivom.

Kada su se upoznali Alek je Hilariju izvodio na večere i na sastanke 6 nedelja, ali bez poljupca.

"Mislila sam da želi da budemo samo prijatelji," rekla je Hilarija, ali to nije bio slučaj.

Boldvin se "usudio" i poljubio Hilariju, da bi se par počeo da živi zajedno samo 5 meseci nakon upoznavanja, a onda su se 2012 godine i venčali. Danas su roditelji sedmoro dece, a osmo je na putu.

Za Hilariju Boldvin kažu da je najomraženija osoba u Holivudu. Zašto? Prvo se smatralo da je lovac na bogatstvo jer je uspela da 26 godina starijeg glumca Aleka Boldvina "smota oko malog prsta" u roku od godinu dana i odvede ga pred oltar.

U njihovom životu nema mesta za privatnost, jer je Hilarija tip žene koja sve priča i pokazuje na Instagramu. Bilo da je reč o novoj trudnoći, gubitku bebe, joga pozama, gubitku kilograma ili optužbama da lažira špansko nasleđe.

Sve je počelo onog momenta kada je, 2019. godine, objavila fotografiju ispod koje je napisala da je to momenat kada je osetila da se dešava spontani pobačaj. Mišljenja su bila podeljenja: jedni su je hvalili što je tako bolnu temu podelila na internetu, dok su je drugi kritikovali kako previše intimne stvari deli na Instagramu.

Nije prošlo mnogo, a Hilarija je odlučila da svima kaže kako je opet trudna. Tada su svi bili jednoglasni. Ljudi su uglavnom smatrali kako Hilarija nije smela da zatrudni tako brzo i da na taj način muči svoje telo. S obzirom da je već rodila četvoro zdrave dece, te da "joj se ne žuri sa rađanjem petog deteta."

Hilariju kao da ove priče i negativni komentari ne dotiču. Ona je zvezda u svom filmu. To je dokazala objavom fotografije na kojoj drži najmlađeg sina. Naime, na toj fotografiji Hilarija je u donjem vešu, a jasno se vidi njena zategnuta figura. Odmah su počeli komentari glumica i pevačica poznatih u Holivudu. Svi su govorili kako Hilarija ima za cilj da pokaže svoju figuru i ništa drugo, te da je do tako zategnutog stomaka došla samo zahvaljujući operacijama, a nikako jogi. Međutim, Hilarija kao da je očekivala takve komentare i svoj momenat slave. Odmah je na Instagramu pokazala stomak u krupnom planu, kako bi svi mogli da vide da na njemu nema ožiljaka.

Taman kada se stišala buka oko stomaka, Hilarija je optužena da lažira svoje špansko poreklo jer je odrasla u Americi, dok se pred kamerama pretvarala kako ne zna dobro engleski jezik.

Na pitanje da li će imati još dece odgovorila je:

"Rekla bih da smo gotovi, ali to sam rekla i kada smo imali šestoro dece. I da, mogu da kažem da se nadam da smo zavšili. Ali Alek i dalje mora da ode i uradi svoj deo. Dakle, ako on ne uradi svoj deo posla, moglo bi da se dogodi", rekla je supruga proslavljenog glumca.

Ljubav sa Kim Besindžer

Jedan od najlepših holivudskih ljubavnih parova Billi su su Kim Besindžer i Alek Boldvin. Početak njihove ljubavi bio je filmski, a takođe i kraj. Spojio ih je film, a njihov odnos počeo je brzo da se razvija.

"Poljubio me je, a zatim me pitao da li želim decu", priseća se Kim Besindžer. Nazvala ga je "psihotičnim" i pokušala da njihov razgovor vrati na film. Boldvin je tada nazvao svog prijatelja i rekao mu da ga Kim "izluđuje" i da će se ubrzo venčati.

Kim Besindžer zaljubila se u glumca kada su krenuli na snimanje i videli povređenog psa kojeg je udario auto. Glumica je zamolila Boldvina da krene za psom kako bi ga odveli kod veterinara. On se povinovao.

"Ona želi da izađeš iz auta na autoputu, pa iskočiš iz auta i uhvatiš psa", rekao je Boldvin, pa dodao: "Nosiš 16 torbi na aerodrom jer ona želi seckane bademe u avionu. Ona ne želi dijamante, krzna i penthause, ona hoće seckane bademe. 20 stepeni ispod nule, ali ako Kim želi supu od povrća iz bla-bla zalogajnice, obučem čizme i odem po nju , jer volim Kim. Kimin ukus je veoma jednostavan, ali ona ne želi ništa od stvari koje žele drugi."

Par se venčao 1993. godine, samo šest nedelja nakon prosidbe. Svoju ćerku, Ajrlend, dočekali su 1995. godine.

Njihov život delovao je idilično: putovali su, beskrajno se voleli, provodili sa ćerkom svaki slobodan trenutak, zajedno su brinuli o 12 pasa, a Alek Boldvin nije prestajao da priča na sav glas o tome koliko je posebna i neuobičajena žena. Nazivao ju je "apsolutno izluđujuće neobičnom", "egzotičnom, "ljupkom", "tako čudnom"...

Bolan kraj

Glumica je sa osmehom pričala kako bi joj suprug ponekad rekao: "Znaš li da te mrzim?", a onda bi mu rekla: "Mrzim i ja tebe", što se ispostavilo lošim receptom za brak.

Posle decenije ljubavi, Kim Besindžer podnela je zahtev za razvod. U januaru, 2001. godine, ona je odlučila da se rastane od Boldvina, a iako je izbegavala da govori javno njen otac Don se oglasio za People.

"Razmišljala je o ovome godinu i po dana. Volim Aleka... On je najljubazniji i najvelikodušniji čovek koga sam upoznao u životu i prevazišao je neke veoma teške stvari... Sve osim jedne – svog besa. Alek ima tu vrstu besa kada se poseže za bolnim stvarima, nečim što se desilo pre godinu ili dve, a onda time maltretira Kim. To se događa javno. A kada je počelo da se dešava i pred Ajrlend, Kim je konačno rekla: "To neću da trpim", kazao je otac.

Prava drama usledila je kada su na red došli formalni deo raskida – brakorazvodna parnica i podela starateljstva.

"Moja bivša žena je neko od koga nisam mogao ni da zamislim da ću se razvesti," rekao je Alek Boldvin za "New York Times" nekoliko godina kasnije.

"Svi savetnici su mi pričali da sklopim predbračni ugovor. Mislio sam da je zauvek. Bili smo veoma naivni," dodao je Alek.

Dok je još borba za starateljstvo bila u toku, do javnosti su dospeli snimci na kojima Boldvin verbalno maltretira i vređa Kiminu i njegovu ćerku putem telefona, nazivajući je, između ostalog, "nepristojnom i nepromišljenom malom svinjom". Alekov pravni tim optužio je Kim da je poslala medijima ovaj snimak, što je glumica oštro demantovala.

Glumac je o razvodu pisao u svojoj knjizi "Obećanje nama samima", u kojoj je Kim Besindžer opisao kao "pravni ekvivalent Minhauzenovog sindroma" i otkrio da mu je vest o svojoj trudnoći saopštila tonom kojim se nekome kaže da mu je razbijen automobil.

Glumica, reklo bi se, nije bila oduševljena medijskim cirkusom u koji se sve pretvorilo.

"Moj privatni život je pretvoren u javno prikazivanje bog zna čega. Odlučila sam da ga sačuvam koliko sam mogla, da bi moja ćerka imala malo privatnosti. Nažalost, to nije bio slučaj s drugom stranom," rekla je za "The Guardian", 2009. godine.

Boldvin je nastavljao da se priseća svog braka i razvoda i za isti list rekao da je doživeo veliki bol od nekoga za koga nije mogao da pretpostavi da je "sposoban za vrstu ponašanja kakvu očekuje od markiza de Sada".

Godinama kasnije, opisao je Kim kao "jednu od najlepših žena koje su ikada živele" i priznao da ni takav razvod kroz kakav su prošli ne može da mu pomuti sud o njenoj lepoti.

(Kurir.rs/Stil/J.M.)

