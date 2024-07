TOLIKO SE "SREDILA" DA JE NISU PREPOZNALI: Slavna glumica pojavila se na finalu Vimbldona, svi ostali U ŠOKU koliko je "ZAMRZNUTA"

I ove godine su se na tirbinama na Vimbldonu okupile mnoge zvezde javnosti, pod princeza Kejt i Šarlot, Pipe Midlton, pa do slavnih glumaca poput Toma Kruza, Arona Tejlora Džonsona i Kortni Koks.

Od svih poznatih lice, za oko je najviše zapala glumica, Kortni Koks, koja je izazvala mnoge reakcije svojom ponovnom promenom izgleda.

Na finalnom meču između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza, glumica se pojavila sa svojim dugogodišnjim partnerom, Džonijem Mekdejdom.

foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao što se može videti na fotografijama, za ovu priliku Kortni je odabrala crnu košulju i strukirani sako u istoj boji sa kojim je ukombinovala sive pantalone širokih nogavica i cipele špicastog vrha u istoj nijansi. Ova odevna kombinacija zaista je istakla njenu vitku liniju, ali ono što je njenim fanovima bila interesantno jeste činjenica da na svom licu skoro pa nema nijednu boru, iako je pre samo mesec dana proslavila 60. rođendan.

Glumica se znatno promenila u odnosu na period kada je glumela u popularnoj seriji "Prijatelji". Izgleda da je malo preterala sa botoksom i filerima pa je potpuno izgubila prirodnu mimiku lica i deluje "zamrznuto".

foto: Profimedia

Da je preterala, priznala je i sama prošle godine u podkastu "Gloss Angeles", kada je izjavila da se pokajala zbog estetskih zahvata.

"Mislila sam da starim, dok sam još uvek bila zaista mlada. To je baš šteta, izgubila sam vreme na to. Ali to vam je kao domino efekat. Isprva ne shvatate da izgledate čudno, pa nastavite da se "popravljate" sve više i više i pritom ne primećujete šta zapravo radite jer sve vreme sebi izgledate normalno. Da, stavljala sam previše filera, ali hvala Bogu da mogu da se uklone. Mislim da, iako sam mnogo zabrljala, uspela sam da sredim većinu toga," zaključila je Kortni.

(Kurir.rs/J.M.)

