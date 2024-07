"RADILA SAM PO 14 SATI ZA 750 €, A ONDA MI JE BOG POSLAO SPAS" Ko je Milica iz Niša koja čeka 5. dete sa MILIONEROM koga krije

Influenserka Milica Polskaja otkrila je kako je trudna po peti put i da je ove lepe vesti već neko vreme krila od javnosti. Osim toga, ova atraktivna Srpkinja koja je udata za misterioznog bogatog Kazahstanca godinama skriva identitet svog partnera. Naime, ona je rekla kako je poznato sa kim je u braku, ali da se njen partner bavi ozbiljnim poslom te da ne želi da ga promoviše na TikToku koji je pomalo neozbiljan.

Milica Polskaja čeka peto dete foto: printscreen/instagram/mmm_still_limited_edition

Ko je zapravo Milica Polskaja?

Atraktivna, plavokosa Nišlijka počela je svoju životnu bajku kada je otlučila da posao potraži u Dubaiju. Osim posla, tamo je pronašla i ljubav svog života koji je njen život pretvorio u bajku. Pre bogatstva u kom uživa nakon udaje, ova devojka živela je na sasvim običan način. Milica Vidosavljević rodila se u Boru, a kasnije se sa porodicom preselila u Niš, studirala je Pravni fakultet i bavila se manekenstvom.

"Bila sam treća godina Pravnog fakulteta. Otišla sam tamo sa bivšim dečkom, poslala sam CV jednom poznatom tamnošnjem klubu i ugovorila posao. Plan mi je bio da radim godinu dana i da skupim novac za školovanje. Fiksna plata bila je oko 750 evra plus bakšiš koji dele svi zaposleni u klubu", govorila je Milica svojevremeno o svom odlasku iz Srbije.

Atraktivna Nišlijka uživa u luksuzu foto: Printscreen/Instagram

Kako je šaljivo objasnila, pre poslovnog angažmana poradila je prvo na svom izgledu, te se podvrgla operaciji uvećanja grudi:

"Čim sam otišla, uradila sam grudi, mesec i po dana se oporavljala i onda počela da radim - ispričala je Milica na Jutjubu, dodajući da joj je smešno što ljudi misle da je tamo radila "sve i svašta", a zapravo je, kaže, prošla mučenje.

Ranije se bavila i dizajniranjem odeće, međutim sada je posvećena porodici i porodičnom biznisu. Ona sa decom i mužem, koga ne pokazuje u javnosti živi u Almatiju u Kazakhstanu.

Emotivnog partnera skriva od javnosti foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Emotivni životi pun strasti

Milica voli da intrigira svojim odgovorima na društvenim mrežama gde redovno komunicira sa fanovima. Neki su otišli toliko daleko da su je upitali i koliko često ima intimne odnose sa svojim misterioznim milinerom:

"Kako kad, zavisi. Od sedam do 12 puta, ne brojim to. Ja sam neko ko sve kaže. Dosadno? Kažem. Ne sviđa mi se? Kažem. Nekad je to grubo, ali ja volim da uživam. Neću da radim to što mi se ne sviđa ili me smara. Ako je monotono, može milion stvari da se proba... ili praviš pauzu 4-5 dana, da se uželiš", rekla je Milica i izazvala buru reakcija.

Milica tvrdi da sa partnerom ima odnose i po 12 puta dnevno foto: Printscreen Instagram

Supruga upoznala u noćnom klubu, a prvi sastanak je bio..

U jednom od Jutjub snimaka otkrila je da je supruga upoznala u jednom klubu u Dubaiju, gde je svojevremeno živela i radila, uz komentar da je odmah znala da je to to.

"Drugo veče sam ga opet srela u istom klubu. Držao je dve čaše sa šampanjcem i nasmejao se. Ostala sam kratko sa njima, jer je bio prelep. Taman ten, beli zubi, plave oči. Dala sam mu posle sat vremena svoj broj telefona i malo smo igrali. On me je zvao sutradan na sastanak, da bi mi nakon toga otkrio da je rekao svom drugu "ona će meni da rodi sina" - rekla je Milica pa dodala kako je izgledao prvi sastanak:

Milica uživa u braku sa bogatim Kazahstancem foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

"Na prvi sastanak on je došao sa velikim buketom ružem i bombonjerom u obliku srca. Ja nisam znala ruski, on nije znao engleski, mi smo se sporazumevali rukama i nogama, i četiri sata je sve to trajalo. Poljubili smo se na trećem sastanku", ispričala je Milica, i otkrila kako joj je on rekao da ga ju je sam Bog poslao njemu.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

01:33:14 STANIJI NUDE NJIVU I TRAKTOR ZA S*KS! Starleta otkrila sve o navodnoj CENI USLUGA, spomenula i snimanje P*RNO FILMA! Šok!