POSLE MODNE PISTE, ŠTALE SE ČISTE: Slavna manekenka svet glamura zamenila za ŽIVOT NA SELU "Moje grudi platile su ogradu"(VIDEO)

Rijaliti zvezda i model, Džodi Marš, već duže vremena nije prisutna u javnosti, a izgleda da je svoj glamurozni život zamenila životom na farmi. Ranije je bila glavna tema svih tabloida, a onda je odlučila da u potpunosti okrene list, pa je danas poznata kao vlasnica prihvatilišta za životinje u Eseksu, a 2020. godine otvorila je "Fripps" farmu.

Džodi je sada totalno druga osoba, a jedino što je ostalo isto sa starom Džodi jesu njen stil šminkanja i plava kosa.

"Nemam više naviku da se šminkam. Sada je koristim samo kada se fotografišem," rekla je Džodi, a preneo Dejli Mejl.

Džodi je nekada bila kraljica provokativnog stajlinga, koja je umesto suknje znala da nosi kaiš i naglašava svoje poprsje, a sada je možete videti u trenerci i duksevima sa kapuljačom.

Džodi nikada nije sakrivala svoju ljubav ka životinjama, i nekoliko puta je izjavljivala da bi volela da radi sa njima. Nakon što joj je majka, Kristina, preminula od raka, Džodi je odlučila da slavu ostavi iza sebe i posveti se svom snu, pa je otvorila farmu "Frips".

"Kad se moja majka razbolela, njeno zdravlje se brzo pogoršalo. To je bilo tokom koronavirusa tako da smo se otac i ja o mami brinuli kod kuće jer su bolnice izbacile sve pacijente s rakom. Bilo je užasno. Odustala sam od posla i od svega kako bih se brinula o majci. Upravo sam zbog toga shvatila da je život jako kratak, gledajući majku kako umire ispred mene. Zašto bih išla i snimila još jednu TV emisiju ili išla na fotografisanje kad to nije nešto što želim da radim u životu? To nije nešto što bi me učinilo srećnom. Ono što me je moglo učiniti srećnom jeste utočište za životinje jer je to jedina stvar koju sam zaista htela. Oduvek sam znala da je to moj krajnji cilj", rekla je Džodi.

Takođe je dodala da je mrzela glamurozan život, tako da joj nije teško palo da se odvojiti od javnosti i medija. Iako je već dugo nema na sceni, njena svađa sa Kejti Prajs i dalje je tema mnogih stranih medija.

"Ona me je prozivala kad god je stigla. Rekla mi je da mi grudi vise kao uši koker španijela i da imam nos kao radnički lakat. Svi ti komentari su bili objavljeni i ostali sa mnom godinama. Bila sam jako mlada, u mojim ranim dvedesetim i teško je kad vas zlostavljaju svaki dan na račun fizičkog izgleda," rekla je bivša manekenka.

Naime, Kejti Prajs je izgleda spremna da zakopa ratnu sekiru pa je nedavno izjavila da bi se htela da se pomiri sa Džodi, ponudivši joj javno da zajedno snime video za "OnlyFans", na šta je Džodi odgovorila da će imati to na umu.

Džodi se, u intervjuu za Dejli Mejl, prisetila i svojih prošlih veza, u kojima nije imala sreće.

"Mislim da sam osoba sa najmanje sreće u ljubavi na svetu. Susrela sam se s narcisima, seksualnim zlostavljačima, muškarcima koji tuku žene. Gotova sam s muškarcima. Ni nemam vremena za veze, ali sam prošla kroz teške trenutke s muškarcima. Privlačim čudake, ali se pretvaraju da su normalni. Toliko su očajni da budu sa mnom da će učiniti bilo šta," priznala je Džodi i dodala da je svoju poslednju vezu raskinula prekinula u maju.

Džodi je dva puta bila u braku. Prvi put se udala za Meta Pikoka, a u braku su bili samo dva meseca. Nakon njega venčala se sa Džejmsom Plasidom, od koga se razvela posle osam meseci braka. Takođe je bila verena i za DJ-a Dejvida Dojla, ali do oltara nisu nikada stigli.

Prema njenim rečima, više nema vremena za veze jer u svom prihvatilištu ima preko 100 životinja za koje se brine, zajedno sa njenom malom grupom volontera.

"Ne mogu da verujem nekoj nepoznatoj osobi. Jedini ljudi koje prihvatamo su ljudi koje znamo, prijatelji prijatelja. Ne želim da mi nepoznati ljudi ušetaju u kuću i budu tamo ceo dan. Tako može upasti i neko ko se pretvara da želi da volontira oko životinja, a zapravo samo želi nekakav trač ili je obožavatelj," odgovorila je Džodi na pitanje zašto ne proširi svoj tim.

Takođe je navela da je u svoje prihvatiliše morala da uloži puno novca, zbog čega je otvorila nalog na "OnlyFansu"

"Ograda za zaštitu životinja je koštala 60.000 funti (71.000 evra) tako da sam to morala da platim preko "OnlyFansa". Moje grudi su platile ogradu i plate osoblja", rekla je Džodi i dodala da je "OnlyFans" otvorila zato što njena farma nije bila u društvenom interesu zajednice, kao i da će njen život i rad na farmi postati glavna radnja nove rijaliti emisije koju ima u planu.

