"SPAVALE SU U IZMETU" Manekenka devojke PRETVORILA U ROBINJE, nisu smele ni u WC, kad su htele da odu, pravila od njih PROSTITUTKE

Kada su dve devojke iz Brazila nestale, krenulo je da odmotava klupko, koje je dovelo do fitnes instruktorke i manekenke Ket Tores. Policija je brzo otkrila jeziv zločin, a Tores je pre dva dana osuđena na osam godina zatvora.

Kriva je zbog trgovine ljudima i porobljavanja mladih devojaka.

foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Inače, Tores je bivša brazilska manekenka koja je bila zvezda na naslovnicama časopisa. Bila je uvek u vioskom društvu, a čak se i družila sa Leonardom Dikaprijem.

A kako je uspela da namami svoje pratioce na seksualnu eksploataciju, uvid daje Ana, koja je i sama bila njena žrtva i ključna je u samom sudskom procesu.

Lažna obećanja

Ana je rekla da Tores uliva nadu jer je imala težak put od siromašne brazilske favele do žurke sa holivudskim zvezdama.

- Ona mi je na neki način dala nadu. Činilo se kao da je preživela nasilje u detinjstvu, zlostavljanje i sva ta traumatska iskustva- rekla je.

A onda je bila na naslovnim stranama časopisa, zabavljajući se sa poznatim ljudima poput Leonarda Di Kaprija. Ana, koja je i sama doživela nasilno detinjstvo i nasilne veze, pa se poistovetila sa Toresom i čeznula za promenom.

U svojoj nedavnoj biografiji, "A Voz (The Voice)“, Toresova je tvrdila da može da predvidi događaje zbog svoje duhovne moći, a njen pristup duhovnosti je takođe osvojio Anu i inspirisao je.

Toresina bivša cimerka, Luzer Tverski, otkrila je da su je njeni holivudski prijatelji upoznali sa halucinogenom drogom i od tada više nije ista. Dodala je da veruje da ona zarađuje od romantičnih veza sa bogatim i moćnim muškarcima.

foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

- Ljubav, novac i samopoštovanje o kojima ste oduvek sanjali - obećala je Tores na svom veb-sajtu gde je provosala fitnes.

Ona je i postavljala video zapise u kojima je delila savete o odnosima, dobrobiti, poslovnom uspehu i duhovnosti koji su uključivali hipnozu, meditaciju i programe vežbanja.

Za 150 dolara, klijenti su takođe mogli da imaju ekskluzivne video konsultacije jedan na jedan sa influenserkom, za koje je tvrdila da će rešiti svaki njihov problem.

Pored Ane i Amandi je Ket bila svetlo na kraju tunela. Obe su tvrdile da su postale sve više izolovani od prijatelja i porodice i bile su spremni da urade sve što je Tores predložila.

Tako je 2019. godine Ana otišla da radi za Tores u Njujorku kao pomoćnica i odlučila da studira onlajn. Brinula se o svojim životinjama, kuvala, prala i čistila za 2.000 dolara mesečno.

E onda isplivale mračne tajne

A onda je Ana videla da je savršen život na Instagramu daleko od njenog stvarnog života.

- Bilo je šokantno. Kuća je bila veoma neuredna, veoma prljava, nije mirisalo - prisetila se Ana i dodala da joj se činilo da Tores ne može ni osnovne stvari bez nje - poput tuširanja - jer ne može biti sama.

Ana je, da bi bila stalno dostupna Toresovoj, mogla da spava samo po nekoliko sati, ali na sofi prekrivenoj mačjim urinom.

- Sada vidim da me je koristila kao roba. Osećala sam se kao da sam tu zaglavljena i da nema izlaza. Verovatno sam bila jedna od njenih prvih žrtava trgovine ljudima - rekla je Ana, koja nikada nije primila platu od Toresove.

Nije mogla dase vrati u smeštaj u Bostonu, gde je studirala, a nije imala ni prihod za alternativni smeštaj, pa je pokušala da se suprotstavi Toresovoj. Međutim, influenserka je tada postala agresivna, a Ana se ubrzo uselila kod novog dečka i pobegla od Toresove.

Prisilni rad i seksualna eksploatacija

Kada je Ana čula da su dve mlade devojke iz Brazila nestale, znala je da mora nešto da preduzme. Iako njeno svedočenje u velikoj meri pomaže istrazi i pravnom procesu, još najmanje tri žene su odbile da učestvuju jer su još uvek traumatizovane svojim iskustvima.

U slučaju jedne žene, Tores je tvrdila da je imala samoubilačke misli i da joj je potrebna njena pomoć, pa joj je poslala avionsku kartu iz Nemačke, drugu je nagovorila da dođe na posao sa njom – da predaje časove tarota i joge – ali su oboje brzo shvatili da postoji nikakva bajka ih čeka životno iskustvo kojem su se nadali.

Kada je jedna od devojaka, Dizajr, htela da ode, Toresova joj je zapretila da mora da vrati sav novac potrošen na nju i da će je prokleti. Pošto je verovala da Tores ima duhovne moći, bila je prestravljena i pristala je da radi kao striptizeta.

Devojke koje su radile za influenserku morale su da poštuju strogi kućni red - bilo je zabranjeno da razgovaraju jedna sa drugom, Tores im je davala dozvolu da napusti sobu i koristi kupatilo, a sve što su devojke zaradile moralo je odmah da joj preda.

Ketina dnevna kvota isplate porasla je sa 1.000 dolara na 3.000 dolara, a ako devojka nije zaradila taj iznos tokom dana, nije joj bilo dozvoljeno da se vrati u kuću te noći.

Uvukla ih u kandže prostitucije bogatašima

Tores je zamolila Dizajr da prestane da radi u striptiz klubu i postane prostitutka, a kada je Dizajr odbila, Tores ju je odvela na trljanje i devojka je popustila u zahtevu.

- Proganjala su me mnoga pitanja. Ako mi pukne kondom, da li ću dobiti bolest? Može li klijent da bude prikriveni policajac i da me uhapsi? Šta ako me ubije? - ​priseća se devojka.

U septembru su prijatelji i porodica Dizajr i Letisije u Brazilu pokrenuli kampanje na društvenim mrežama kako bi ih pronašli jer su postajali sve zabrinutiji nakon mjeseci bez kontakta.

Kada je Ana videla vest, odmah je znala da je Tores drži. Iako je Ana prijavila influenseru američkoj policiji, oni je nisu shvatili ozbiljno.

A onda su sumnje o seksualnom iskorišćavanju devojaka potvrđene i Toresova je pobegla sa devojkama. Međutim, nisu otišle dale, devojke su uspešno vraćene u BRazil.

Prijave su samo nicale

foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

U međuvremenu se javilo više od 20 žena koje su prijavile Toresovu, a u intervjuu za Bi-Bi-Si rekla je da je nevina.

Sada će njen advokat uložiti žalbu na presudu po kojoj influenserka treba da odsluži 8 godina zatvora, a devojke koje su javno progovorile o Toresu nadaju se da će ljudi prepoznati ovaj težak zločin i osuditi ga.

(Kurir.rs/BBC/I.M.)