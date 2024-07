ZVALI SU JE ŽDERAČICOM MUŠKARACA, KORISTILA IH JE ZBOG NOVCA: Glumica je imala 4 braka, a završila je SAMA, BOLESNA i zaboravljena

Polet Godard bila je slavna američka glumica koja je pored toga što je bila popularna po svojim ulogama i veoma uspešnoj karijeri, u Holivudu važila za predatorku na čijoj meti su bili bogati muškarci.

Rođena je 1910. godine u u Njujorku, a preminula je 1990. godine. Udavala se četiri puta, prvi put sa samo sedamnaest godina, ali svaki brak se završavao razvodom.

Imala je četiri braka foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Vrtela je muškarce oko prsta, volela je bogataše

Četrdesetih godina bila je jedna od najplaćenijih glumica u Holivudu. Međutim, prava drama se odvijala u njenom privatnom životu, koji je bio mnogo zanimljiviji od filmskog.Imala je dar da što se kaže, "vrti muškarce oko malog prsta". Bila je veoma šarmantna, uvek nasmejana i kako su je kolege opisivale "prava mala lisica". Kada je u pitanju njen ukus za muškarce, na vrhu liste kriterijuma bilo je to da imaju "debeo" novčanik i jake veze kako bi joj obezbedili uspeh u Holivudu. Zapravo to su bili jedini kriterijumi. U moru plavuša koje su bile popularne četrdesetih, jedna je od retkih brineta koje su se istakle.

Otac je napustio, a majka kidnapovala

Kada je reč o njenom porodičnom životu od početka je bio prilično zamršen. Zvanično su joj se roditelji razveli. Polet je tvrdila da je otac napustio, ali je zapravo majka kidnapovala kako bi izbegla borbu za starateljstvo. Živela je kao lutalica, od grada do grada i tako je i Polet pored nje živela i rasla pomalo nomadski.

Kada je postala slavna, odrekla se oca javno, zatim je on tužio i tražio odštetu, pa je Godard morala da mu plaća 30 dolara nedeljno, što je četrdesetih godina prošlog veka bila pristojna suma. Mnogi smatraju da su ovi problemi sa ocem uticali i na njen odnos sa muškarcima kasnije. Bila je veoma vešt manipulator kada su muškarci u pitanju i u jačem polu je videla isključivo ostvarenje svojih interesa.

Sa 17 godina udala se za bogataša, a onda osvojila Čarlija Čaplina

Počela je karijeru kao model, a zatim je upoznala bogataša Edgara Džejsa i ubrzo se udala za njega. Imala je samo 17 godina, što se pokazalo kao recept za katastrofu. Brak od početka nije bio dobar, pa se brzo razvela, ali je dobila veoma dobru alimentaciju. Tada je već Polet znala da ima prirodni talenat da od muškarca izvuče sve što joj je potrebno. Već 1930. godine, kada je imala 20 godina zaigrala je među poznatim glumicama kao što je Lusil Bol. Međutim nikada se nije zadovoljavala ni uspehom, ni honorarima, uvek je želela još. Upoznala je glumca Čarlija Čaplina koji je već imao svoju produkciju i bio je veoma bogat. Postala je partnerka sa njim kako privatno, tako i u poslu i novac koji je skupila od alimentacije uložila je u filmsku produkciju. Čaplin je želeo više od Polet i ubrzo su postali ljubavnici, a zatim su se i venčali. Uživali su u brojnim avanturama zajedno, ali je njihov brak više ličio na neku neobaveznu vezu nego na brak. Polet Čaplinu nije bila verna, ali ni on njoj.

U to vreme bio je aktuelan trač da se viđala sa Dijegom Riverom, slikarem i njegovom partnerkom slavnom slikarkom Fridom Kalo, sa kojima je bila u ljubavnom trouglu. Sve se ovo dešavalo dok je zvanično bila sa Čaplinom. Ipak, uprkos velikoj tolerenciji među njima brak nije potrajao, pa su se razveli. Karijera nikada nije bila problem u životu Polet Godard, dobijala je glavne uloge, a filmovi su joj bili uspešni na blagajnama.

Četiri puta se udavala

Treći put se udala za Berdžisa Meridita. Privremeno se skrasila u ovom braku, ali je njen pobačaj i gubitak deteta sve poljuljao. Nakon ovoga, više nikada nije imala dece, a u međuvremenu se razvela od Meridita. Polet Godard je još jedna u nizu poznatih glumica pored Ketrin Hepbern i Ave Gardner, koja je bila u vezi sa holivudsim plejbojem i bogatim producentom Hauardom Hjuzom. Naravno i ova veza bila je prolaznog karaktera, ali je i Hjuz bio prebogat baš kao i svi muškarci sa kojima je do tada bila. Četvrti put se udala za pisca Eriha Marija Remarka i sa njim se preselila u Švedsku. Ovaj brak delovao je javnosti kao najstabilniji i veoma idiličan, međutim, kasnije se saznalo da je su Godard i Remark imali odvojene stanove u istoj zgradi, a dnevno su se viđali samo jednom i to da bi zajedno večerali. Kada je Remark doživeo srčani udar i bio u bolnici, Godard ga nije čak ni posetila već je nastavila da živi kao da on i ne postoji. Ubrzo je umro i naravno ona je nasledila celo njegovo bogatstvo, novac, kuće i veoma vrednu kolekciju umetnina.

Bolest je slomila

Vratila se u Ameriku gde je postala domaćica najglamuroznijih zabava sedemdesetih. Međutim, ubrzo je obolela od raka dojke koji je lečila, ali se u tom periodu odala alkoholu. Nije mogla da podnese gubitak lepote, zdravlja i vitalnosti, pa se povukla iz javnog života i tako je ostalo do njene smrti 1990. godine.

