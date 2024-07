"U MUP SU MI SE SMEJALI" Došla iz Španije zbog NAŠEG GLUMCA, dobili dete, a sad je zvanično SRPSKA SNAJKA: "Niko srećniji od mene"

Supruga glumca Uroša Jovčića, Dženi Martin, podelila je na svom TikTok profilu sreću zbog dobijanja srpske lične karte.

Dženi, koja je poreklom iz Španije, osnovala je porodicu sa Urošem u Srbiji, a koliko se dobro uklopila u našu sredinu, govori i činjenica da gotovo perfektno priča srpski jezik, ali i da upravo na našem jeziku snima sadržaj za društvene mreže.

- Od danas imam ličnu kartu! Znam da verovatno mislite: "Jel to toliko bitno?". I jeste, mnogo je bilo bitno za mene. Sada zvanično mogu da kažem da sam srpska snajka - započela je ona priču veselo i dodala:

- OK, nemam državljanstvo, ali i to će biti - kaže i dodaje da već šest godina živi u Beogradu i da je sada presrećna.

- U MUP su se smejali, rekli su da nikad nisu videli da je neko toliko srećan jer je dobio ličnu kartu. Do sada sam uvek morala da idem svuda sa pasošem, pa sam se plašila da ga izgubim ili tako nešto. Sad konačno mogu da kažem da zvanično živim ovde. Sada se osećam kao da pripadam ovde, da sam deo Beograda, deo Srbije... A Srbija je zemlja koja mi je bukvalno promenila život. Vi ste mi od početka otvorili ruke i uvek ste bili divni prema meni, slušate me kako pričam loš srpski, kako grešim svaki padež. Ali, to je sve deo moje priče ovde - ispričala je emotivno na srpskom ova lepa Špankinja.

Podsetimo, nakon što su saznali da će postati roditelji Dženi i Uroš organizovali su proslavu povodom otkrivanja pola deteta.

- Koliko se radujemo - napisala je tada lepa Špankinja uz snimak na kojem se vidi kako saznaju lepe vesti.

U komentarina na njenom Instagramu odmah su počele da se nižu čestitke.

Njih dvoje su sina Olivija dobili na leto 2023. godine.

