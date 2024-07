"NEĆE MI TU GOLA VEČERATI" Ugostiteljima dozlogrdilo zbog KONTROVERZNOG PARA, neće više da trpe NJENU GOLOTINJU (FOTO)

Ugostitelji su odlučili da zabrane ulazak u svoje restorane kontroverznom paru, Bjanki Ćensori i Kanjeu Vestu, zbog oskudnih modnih kombinacija u kojima se ona pojavljuje. Kao što je poznato, Ćensori se u subotu pojavila u restoranu sa suprugom u ponovo polugolom izdanju, a čini se da je to kap koja je prelila čašu ugostiteljima.

"Ako sam ja vlasnik bilo kog objekta u koji ovaj par namerava da uđe, reći ću im, zbog poštovanja prema mojim gostima, da im nije dozvoljen ulazak", "Kako ijedan pristojan restoran može da prihvati gosta koja to nosi? Čak i supermarketi leti imaju natpise koji savetuju da majice moraju da se nose iz higijenskih razloga jer muškarci znaju da dođu bez majice u kupovinu", smatraju jedni, a kako prenosi Daily Mail, s njima su se i brojni drugi ugostitelji složili.

"Pre bi vam bio odbijen ulazak u restoran zbog pravila odevanja ako niste nosili kravatu. Kako su se vremena promenila, sada možete da uđete i večerate gotovo goli", "Nijedan vlasnik ili menadžer restorana koji poštuje sebe ne bi smeo da im dozvoli da uđu tako odeveni, osim ako unapred ne plate da rezervišu ceo restoran tako da je to njihovo privatno mesto dok su tamo", dodali su drugi.

Ćensori je postala poznata po svojim hrabrim modnim kombinacijama, ali čini se da sve više ljudi to ne odobrava. Mnogi za to krive njenog supruga jer je poznato da je on i svoju bivšu suprugu, Kim Kardašijan, takođe oblačio kako je hteo.

Vest i Kardašijan su finalizovali razvod 2022. i reper je pristao da plaća 200.000 dolara mesečno za alimentaciju i jednako starateljstvo. Već 2023. se Vest venčao s Ćensori i od tada njeni oskudni modni odabiri ne znaju za granicu.

