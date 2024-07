NAOMI KEMBEL POKAZALA IZVAJANO TELO U BIKINIJU U 54. godini izgleda BRUTALNO, a svi se pitaju ima li to PIRSING na intimnoj regiji

Naomi Kembel pokazala je svoju zategnutu figuru tokom odmora na jahti na Ibici s glumicama Eizom Gonzalez i Mišel Rodrigez.

Prema atraktivnim fotografijama i Page Sixu, 54-godišnji supermodel ostavio je javnost bez daha u metalik zlatnom bikiniju dok je stajala na skupocenom plovilu i uživala u danu na Ibici.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ovo privlačno izdanje je dopunila zlatnim nakitom i braon-zlatnim sunčanim naočarima, a na glavi je imala svezanu maramu. Naomi je ukrasila i stomak lančićem koji je namenjen za ovaj deo tela. Međutim, kako su na lančiću zakačeni i privesci, pojedini su se pomerili više nego što bi trebalo, pa su na prvi pogled mnogi pomislili da manekenka ima pirsing na intimnom delu tela.

Njena 46-godišnja prijateljica Rodrigez nosila je beli bikini, dok je 34-godišnja Gonzalez nosila crni dvodelni bikini.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Inače, pre nekoliko nedelja, poznata manekenka je otkrila da su je zadirkivali zbog izgleda dok je bila mlađa.

- Nisam bila zadovoljna sama sa sobom jer sam bila vrlo mršava i prilično visoka za svoje godine. I zvali su me Oliva, misleći na Popajevu devojku - podelila je prošlog meseca u “Cambon podcastu”.

foto: DGP/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Deca se tako međusobno oslovljavaju, znate i sami. Vrat mi je prilično dugačak, pa sam pokušavala nekako da ga uvučem kako ne bi bio tako dug. Osećala sam se neprijatno - prisetila se. Međutim, Kembelina strast za plesom na kraju joj je pomogla da prihvati svoju fizičku građu.

- Uz ples bih zaboravila na sve to. Pošlo mi je za rukom zahvaljujući svim tim pokretima i pozama - objasnila je i istakla kako joj je i kreativnost takođe mnogo pomogla.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- To je nešto što sam volela i da, to se kod mene nikada neće promeniti. Osećam da je to nešto što je stvarno deo mog DNK - nastavila je. Uprkos tome što su je ismevali, ova majka dvoje dece, koja je počela da se bavi manekenstvom s 15 godina, postala je prvi crni model na naslovnicama nekoliko časopisa, uključujući Vogue i Time.

foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Podsetimo, u junu prošle godine, Naomi je dobila svoje drugo dete, otkrivši da "nikad nije kasno" postati majka. Ova iznenadna objava usledila je nakon što je dobila svoje prvo dete, ćerkicu, u maju 2021. Njeni obožavatelji ostali su u šoku jer je samo nekoliko nedelja pre toga prošetala modnom pistom Majkla Korsa u Njujorku bez vidljivog trudničkog stomaka.

Naomi nikada nije otkrila metodu kojom je dobila ćerku, ali je pre četiri godine izjavila da hvali nauku jer joj je dala priliku da osnuje porodicu "kad god poželi", što je sugerisalo da je sklona korišćenju surogat majke.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S.)

