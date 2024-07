CELA AMERIKA JE SINOĆ GLEDALA U UNUKU DONALDA TRAMPA: Posvetila emotivan govor SVOM DEDI i otkrila o njemu ono što NIKO NIJE ZNAO

Kaj Tramp, ćerka Donalda Trampa mlađeg i unuka bivšeg predsednika Donalda Trampa, govorila je sinoć za pozornicom na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji. Kai se obratila delegatima i publici neposredno pre svog oca, a njen govor je bilo snažan i emotivan.

"Danas sam ovde kako bih podelila stranu mog dede koju ljudi često ne vide. Za mene je on samo deda. On nam daje slatkiše i gazirana pića kada naši roditelji ne vide. Uvek želi da zna kako nam ide u školi. Kada sam postigla uspeh, moj deda se hvalio prijateljima i govorio kako je ponosan na mene. Zove me da me pita kako mi ide na golf treninzima i priča mi o svojim, ali onda moram da ga podsetim da sam u školi i da ću morati da ga pozovem kasnije", rekla je Kaj i dobila aplauz.

Ona je istakla da je njen deda, Donald Tramp, preživeo pakao, ali da on i dalje čvrsto stoji.

"Deda, ti si takva inspiracija i volim te. Mediji čine da moj deda izgleda kao druga osoba, ali ja ga znam kakav je. Veoma je brižan i pun ljubavi. On zaista želi najbolje za ovu zemlju i boriće se svakog dana da Ameriku ponovo učini velikom“, rekla je ona.

Kaj inače ima 17 godina, a Donald Tramp mlađi ju je dobio kada je bio u braku sa Vanesom Tramp. Ona je takođe najstarija od Trampovih desetoro unučadi.

Pored govora koji je oduševio mnoge, Kaji je zasenila sve svojom lepotom, a mnogi kažu da će biti još lepša kada prođe kroz pubertet.

"Kakva lepotica!", "Bravo mala, tako se voli deda", "Koliko lepo dete", "Nisam znala da ima lepu unuku", glase samo neki od komentara na društvenim mrežama.

