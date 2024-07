U SUDNICI SE ODVIJAO PRAVI TRILER: Maestralni potez advokata Aleka Boldvina uspeo da oslobodi glumca optužbi za UBISTVO IZ NEHATA

Glumac Alek Boldvin je u januaru optužen za ubistvo iz nehata, nakon što je 2021. godine, na setu filma "Rust", upucao snimateljku Halinu Hačins. U petak je sudija odbacila optužbe protiv njega, složivši se s odbranom da su tužioci i policija prikrili dokaze o tome kako su se meci kojima je snimateljka ubijena pojavili na filmskom setu. Sudija je naglasila da je šokirana greškom države i tužilaštva.

Ovakav preokret u suđenju niko nije očekivao, a kako piše Variety, Boldvinovi advokati su dugo radili na tome da ga oslobode. Mesecima su se žalili da tužioci s njima nisu delili sve dokaze koje imaju protiv njega, uključujući nestanak forenzičkih izveštaja, izmenjenih mejlova i snimaka koji su skriveni na serverima. Međutim, to im na prvu nije pomoglo.

Advokat Aleka Boldvina, Aleks Spajro foto: RAMSAY DE GIVE / AFP / Profimedia

U četvrtak poslepodne su saznali da je jedan penzionisani policajac ostavio sporne metke, ključni dokaz povezan sa slučajem, u kancelariji šerifa okruga Santa Fe, ali ih o tome, kao advokate odbrane, niko nije obavestio. Advokati se nisu odmah žalili, nego su čekali da tužioci prozovu svog četvrtog svedoka - Marisu Popel, tehničarku koja je analizirala dokaze pronađene na snimanju filma. Glavni Boldvinov advokat, Aleks Spajro, nakon nekoliko sati ispitivanja je upitao Marisu ko je doneo metke u kancelariju šerifa. Popel je priznala da su meci doneseni u kancelariju, a Spajra je zanimalo zašto to niko nije rekao odbrani. Na to je Marisa odgovorila da to nije njena odgovornost.

Ubrzo su podneli zahtev za odbacivanje slučaja, a za razliku od drugih zahteva i pritužbi, ovaj su podneli usred suđenja. U čemu je trik? Da je odbrana zahtev za odbacivanje podnela pre početka suđenja, sudija bi jednostavno suđenje odložila i dala odbrani vremena da prouči dokaze odnosno metke za koje im nisu rekli na vreme. Ovako, kad je već suđenje počelo, a porota je odabrana, sudija je suđenje mogla samo da poništi.

foto: POOL / Getty images / Profimedia

Glavna tužiteljka, Kari Morisej je, u početku, umanjila važnost otkrića. Rekla je da su policajci mogli da pokažu kako pomenuti meci ne odgovaraju onima koji su pronađeni na setu filma, te da su zbog toga nevažni. Potom je sudija tražila da vidi pomenute metke, uzela je i navukla plave rukavice pa otvorila paket s dokazima. Metke je stavila na svoj sto, od kojih su se neki podudarali s onima koji su pronađeni na setu.

Morisej je tada htela da objasni situaciju i sama je sebe pozvala da svedoči. Sudija je već tada rekla da je videla sve što je trebalo da vidi. "Niko od vas ovde ne traži da svedočite", rekla je sudija, a Morisej je istakla kako "informacije moraju da izađu u javnost". Tokom svedočenja je još jednom rekla da smatra kako meci nisu relevantni za slučaj, te da nije znala da su ih predali odbrani.

foto: Eddie Moore/Albuquerque Journal / Zuma Press / Profimedia

Aleks Spajro ju je tokom ispitivanja pitao o ljudima koji su napustili tužilački tim u poslednjih godinu dana, a pitao ju je i nastavlja li ovaj slučaj iz neprijateljstva prema Boldvinu. Tužiteljka je to negirala, ali se Spajro odmah prisetio kako je ona Boldvina nazvala "arogantnim kretenom", čega se ona navodno ne seća. Ubrzo je sudija donela svoju presudu i odbacila ceo slučaj.

"Mislim da je to bila neverovatna odbrana, otkriti takav dokaz i pokazati sudu kroz unakrsno ispitivanje šta se dogodilo s njim... I dobiti odbacivanje s predrasudama u 24 sata. Nikad nisam video da se to dogodilo", rekao je advokat Nik Hart.

Nakon tri godine borbe s optužbama, Boldvin je u sekundama postao slobodan čovek, a nakon suđenja je u suzama zagrlio svoju suprugu Hilariju Boldvin.

