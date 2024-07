ŠOK ODLUKA PRINCA HARIJA I MEGAN MARKL: Prekinuli tradiciju staru 64 godine i zadali NOVI NISKI UDARAC kraljevskoj porodici

Tajno veće, sada već davne 1960. godine, odlučilo je da će potomci kraljice Elizabete II, osim onih koji imaju titulu princeze ili princa ili žena koje će se udati, nositi prezime Mauntbaten Vindsor. Međutim, princ Hari i Megan Markl rekli su - neće moći.

Par je odlučio da promeni prezimena svojoj deci, princezi Lilibet i princu Arčiju, a obaveštenje su objavili na svojoj kraljevskoj web stranici sussex.com. Arči i Lilibet se tako od sada prezivaju Saseks.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Neke je ova odluka šokirala, a drugi tvrde da je ovo odluka koja je značajna za Harijevu porodicu jer pokazuje njihovo zajedništvo i snagu.

"Stvarnost je vrlo jednostavna - biti Saseks je njihov posao, a porodica sada prvi put ima isto prezime. To je velika stvar za svaku porodicu. To predstavlja njihovo ujedinjenje i njima je to trenutak ponosa", komentarisao je izvor za The Times.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podsetimo, deca princa Harija i Megan Markl po rođenju nisu dobili titule princeze i princa, ali to se promenilo kad je njihov deda, kralj Čarls, došao na vlast 2022. godine.

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!