"POZVAO ME JE I PITAO DA LI BIH NEKAD NASTUPALA S NJIMA" Jellena o detaljima saradnje s KOKTEL BENDOM, a evo s kim snima novi DUET

Pevačica Jellena ovo leto organizovala je tako da joj se odmor i posao konstantno prepliću tako da sve vreme radi ono što najviše voli - provodi vreme sa sinom i suprugom, ali se druži i sa publikom. Krajem proleća objavila je novu pesmu "Cica ptica", za koju je snimila i simpatičan spot. Ispostavilo se da je on uvertira za sve nove poslovne poduhvate.

foto: Privatna arhiva

Naime, tek što se vratila sa mora, Jellena se uputila u Vrnjačku Banju gde je pre nekoliko dana vodila program na manifestaciji Izbor za miss.

- Moja pesma "A ti si lep" je himna kompanije Miss YU, a inače sam i u organizaciji već dugo godina, nekad vodim program, nekad pevam... Ovoga puta sam otpevala novu pesmu, a onda i hit "A ti si lep", a i vodila sam program što inače radim u tim polufinalima. Ljudima je to interesantno, a vodila sam i "Moravske bisere" na Zlatiboru. Malo i to radim - počela je razgovor za Kurir Jellena.

foto: Privatna arhiva

Pevačica je drugu polovinu juna provela u Grčkoj gde inače letuje svake godine.

- Bili smo u jednom rizortu u mestu Nea Skioni, to je miran deo Halkidikija, a ispostavilo se da moja drugarica Aleksandra samo pet kilometara dalje ima kuću. Žao nam je što smo već uplatili kompletnu uslugu na šta su navikli i sin i suprug, pa nismo letovali kod nje, mada sam veći deo odmora provodila u njenoj kući koja je bukvalno nalik onoj iz pesme Arsena Dedića "Kuća pored mora". Uživali smo, pravili roštilj, šetali se, išli po raznim plažama - opisuje Jellena kojoj se na odmoru desio i neočekivani susret.

foto: Privatna arhiva

- Bilo mi je interesatno što sam srela Sašu Obradovića, nekadašnjeg estradnog menadžera koji već šest, sedam godina izdaje apartmane dvadesetak kilometara od Soluna, a nazvao ih je po svojoj pokojnoj sestri. Otvorio je bar na plaži u koji često dolaze mnoge kolege - nastavlja Jellena spremna za brojne poslovne izazove i posle leta.

foto: Privatna arhiva

- Već izvesno vreme radim filmsku muziku. Krajem maja sam imala koncert u Božidarcu i zahtev publike je da se ponovi. Bilo je puno i bili su prezadovoljni. Mnogi i ne znaju da ja pevam pesme iz domaćih i stranih filmova, a dobila sam i pozive za još neke filmske festivale. Za te nastupe se drugačije obučem, biram svedeniju garderobu u skladu sa takvim melodijama.

Još jedna novost kada je reč o Jelleni iznenadiće njene fanove.

- Zoran iz Koktel benda me je pozvao pre nešto više od mesec dana i pitao da li sam raspoložena da umesto njihove pevačice nastupam s njima s vremena na vreme u jednom kultnom beogradskom restoranu. Inače me ljudi često pitaju gde mogu da me vide - ističe Jellena koja je ouna iznenađenja.

foto: Privatna arhiva

- Mada pripremam koncert u mts dvorani, do tada moraju negde da me čuju, jer nisam dugo radila u Beogradu a klupska sam pevačica. Obnovili smo kontakt i sad se zovemo Jellena i Koktel bend. Dakle, vodim i dalje svoju karijeru, ali nastupaću i sa Koktel bendom ponekad. Kao Goca i Tap 011. (smeh) Minimaks je uvek govorio Jellena i Koktel bend, nikada samo Koktel bend, tako da je Minimaks imao tu viziju i bio prorok za nas - s osmehom kaže Jellena i dodaje:

- I još nešto, Keba i ja snimamo duet! On je već najavio na televiziji da će snimiti duet sa mnom u septembru ili oktorbru i to će biti na obostrano zadovoljstvo - zaključila je pevačica.

