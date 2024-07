ZA OVIM GLUMCEM SU SRPKINJE LUDELE, A ON JE MISLIO SAMO NA NOVU DOZU: Imao je najlepše žene ali je odlučio da HEROIN uzme zbog nje

Glumac Igor Pervić imao je 52 godine kad je preminuo. Vest o njegovoj smrti 2019. godine odjeknula je u domaćoj javnosti. Poslednje mesece proveo je u svom domu, a kako su tada pisali mediji glumac je preminuo od raka jetre.

Bio je prelep i devojke za njim ludele, mogao je da bude sa kojom god je želeo, imao je novac i ceo život je bio pred njim. Lepe manire je naučio od roditelja velikana - Muharema Pervića i Lidije Pilipensko... Upao je u kandže droge iz koji nije uspeo da se izvuče, a prvi heroin mu je dala jedna lepotica.

Poznato je to da je Igor decenijama unazad vodio veoma buran život i da nije odoleo porocima. Kako je i sam govorio, droga je bila njegova svakodnevna potreba. Već sa 13 godina prvi put je "duvao lepak".

Igor Pervić bio je jedan od najpoželjnijih domaćih flumaca foto: Damir Dervišagić

"Jednog dana se na treningu pojave moja majka i očuh. Jedan moj drug im je rekao da sam u školi duvao lepak. Tada mi je taj drug bio najveći neprijatelj, a u stvari mi je bio najbolji prijatelj. Imao sam 13-14 godina. Vozili smo se kući, povezli smo i tog mog druga, i čim je on izašao iz kola, očuh mi je zalepio takav šamar! Imao sam veliku sreću što sam imao očuha koji je sa tolikom ljubavi pristupao meni. Čovek je bio kao da sam mu iz oka ispao, a ja sam ga doveo do ludila - ispričao je Igor Pervić prilikom gostovanja u emisiji Vanje Bulića.

Heroin je probao zbog devojke koju je voleo

"Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva. Ja sam bio strašno zaljubljen u nju, imao sam motor, Tomos automatik, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: ‘Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim’. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve rekvizite, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka, i stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma - pričao je glumac.

Igor Pervić od 13. godine imao je probleme sa porocima foto: Dragan Kadić

Kako bi je očarao pristao je da uzme heroin, nakon čega je brzo postao zavisnik.

" I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. U tom trenutku osetim nirvanu i počeli smo da vodimo ljubav na stepeništu. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo uradio. Nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam tako i nastavio na igli. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije su počeli problemi i krize su bile psihičke. Gledajući nju koja je bila mnogo duže u svemu tome, ubacivao sam sve više sebe u to stanje. Kada je ona vikala da je sve boli i ja sam, a ustvari me ništa nije bolelo osim mozga", otkrio je Pervić.

Nije se zaustavio na heroinu

Sva ta deca su bila iz dobrostojećih kuća, tako da smo imali dovoljan džeparac da LSD kupimo za vreme odmora. Ta moja generacija 1967. bila je veoma opičena po tom pitanju. Duvali smo lepak na času OTO-a. Dvanestoro nas je iz istog razreda, danas više od sedmoro nije živo - istakao je glumac.

On je tom prilikom otkrio i u kakvim stanjima ga je pronalazila majka, čak i da mu je davala novac za drogu, jer više nije mogla da podnese.

"Majka me je nalazila u strašnim stanjima. Dotle je dolazilo da bi me ona stavila u kola i dala mi pare za drogu jer više nije mogla da me gleda. Nisam imao više gde da se ubodem", iskreno je opisao Pervić kako su izgledali najteži trenuci kada majka Lidija nije znala šta da uradi.

Na odvikavanju pre 20. godine

Jasmina je pomagala Igoru u borbi protiv poroka foto: Dragan Kadić, Printskrin Youtube

Mnoštvo problema usledilo je nakon što se navukao na drogu, te je bio primoran da ode na odvikavanje i to sa svega 19. godina.

"Tada nisu bili centri za odvikavanje, već su me smestili u bolnicu Dragiša Mišović sa nekim čovekom koji je imao psihičkih problema. Sećam se, bio je maj i budi me da mi kaže da pada sneg. Napravili su to tako pametno, da je balkon od moje sobe bio u prizemlju. Tada su Valorom lečili narkomaniju, ja njima Valoro, oni meni heroin. Tako da sam ležao u bolnici i uzimao heroin", priznao je on dalje.

U Londonu na detoksikaciju

Veliku podršku u periodu od odvikavanja bila mu je prvo devojka, a potom supruga, pesnikinja i književnica Jasmina Holbus.

"Otišao sam u London na detoksikaciju i za 24 sata pod anestezijom promenili su mi krv, izvukli sve otrove i blokirali centre u mozgu kako ne bih mogao ništa da osetim ako ponovo uzmem drogu. Oboje smo se strašno zaljubili, moj očuh joj je pisao recenziju za knjigu, tako smo se prvi put videli. Vodila je računa o meni do te mere da me je hranila, vodila kod doktora, bukvalno sve", ispričao je tada Pervić.

Kao neko ko je prošao pakao, mlađima je uvek savetovao da se klone tih stvari i da ne dozvole sebi da probaju, jer ništa u vezi droge nije besplatno.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

04:04 SRPSKI GLUMAC DIREKTNO IZ NJUJORKA: MOGUĆE JE DA ĆE TRAMP VLADATI IZ ZATVORA! Bio sam član porote, znam kako to izgleda