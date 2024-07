IVANA JE BEOGRAĐANKA UDATA ZA MILIONERA: Slikala se za PLEJBOJ, muškarci su ludeli za njom - nakon braka nestala je iz javnosti!

San o udaji za princa i život na dvoru nešto je o čemu mnoge devojke sanjaju. Međutim, pojedine Srpkinje zaista žive svoju modernu bajku. Neke od lepotica udale su se bogato i danas uživaju u raskoši na kojoj im mnoge zavide.

Ivana Božilović počela je da živi bajku 2008. godine foto: Profimedia

Jedna od njih je i manekenka i glumica Ivana Božilović. Ova uspešna dama rođena je u Beogradu ali se njena porodica, kada je ona bila još mlada, preselila u Ameruku, tačnije Čikago. U Americi je započela manekensku karijeru, a oprobala se i u svetu glume. Ivana je nekad često bila na stranama tabloida zbog svojih ljubavnih izbora. Fotografisala se i za muške magazine poput Maksima, Plejboja, a muškarci su za njom ludeli.

Udaja za princa iz bajke

Međutim, 2008. godine sve se promenilo. Tada se udala za Endrua Fajerstouna, nekadašnjeg učesnika rijalitija "Neženja" i naslednika dinastije koja je vlasnik kompanije "Firestone". Ivana i Endru dobili su troje dece, a ona se povukla iz javnosti i živi povučenim stilom života, ali nikako skromnim.

Ivana i Endru imaju troje dece foto: Jesse Grant / Getty images / Profimedia

Ova atraktivna Beograđanka uživa u luksuznim putovanjima i odmorima sa porodicom, večerama i markiranoj garderobi. Luksuz joj je dostupan maltene na dlanu.

Sudeći po fotografijama koje često objavljuju na društvenim mrežama možemo da zaključimo da par živi svoju bajku na javi.

Endru je tako jednom prilikom pre dve godine izjavio da je neizmerno srećan i zahvalan sudbini što ih je spojila, kao i da su se njihova srca jednostavno pronašla.

„Danas je 12 godina od kako sam upoznao Ivanu. Kakve su šanse da dečko iz Los Olivosa upozna devojku iz Beograda, iz Srbije i da završe zajedno i ostatak života provedu zajedno?! Nisam siguran da li je to bila sreća ili nešto drugo, ali sam siguran da me je srce dovelo do tebe“, napisao je čuveni milioner.

Fajerstonovo bogatstvo i popularnost

Prema zvaničnim podacima, neto vrednost srpskog zeta je 50 miliona dolara. Endru ima 49 godina i bavi se biznisom.

Endru Fajerston je prvi put došao do izražaja u trećoj sezoni ABC-jevog Neženja. Tokom nekoliko nedelja, Firestone je smanjio 25 potencijalnih partnera na nekoliko konačnih izbora. Na kraju je Endru izabrao Džen Šeft za buduću ženu. Nakon nekoliko meseci zajedničkog života u Kaliforniji, par se sporazumno razveo.

Fajerston se 2008. oženio manekenkom Ivanom Božilović sa kojom sada deli sina koji je rođen godinu dana kasnije i ćerku koja je rođena 2011. Andrevov pradeda je Harvei Firestone, osnivač kompanije Firestone Tire and Rubber Compani. Njegov otac, Bruks Fajerston, bivši republikanski poslanik, inspirisao je Endrua čitavu političku arenu.

